Trả tự do cho “nữ hoàng”

“Cố đến Bắc Kinh bằng cổng chính!” Nhà báo Nguyễn Lưu - người đã theo Vũ Thị Hương qua nhiều sự kiện và biến cố đã ghi lại những cuộc trò chuyện với chị ở vào các thời điểm khác nhau. Mùa thu Thái Lan: May và hay . Chúc mừng HCV của Hương nhưng tại sao xuất phát lại có phần chệch choạc? + Cái chân cháu còn đau lắm, chú ạ! Vả lại thỉnh thoảng cháu cũng hay bị thế. May mà đoạn sau đã kịp khắc phục và về đích trước (Cười). . Nhưng thành tích này chưa oách? + Vâng! Giá mà là 11"40 thì cháu đương nhiên được đi Olympic Bắc Kinh rồi. Tiếc quá, chú nhỉ! . Còn cự ly 200 m nữa, cái này mới là cự ly ruột của cháu mà? + Đúng ạ! Tại cự ly này, Nongnuc không làm khó cho cháu được đâu. Cháu từng chạy 200 m có 23"30 và lần này nếu chỉ chạy cỡ 23"40 cũng đã lấy HCV. (Quả thật sau đó ở cự ly này, Hương đã lấy vàng một cách nhẹ nhàng - PV). Mùa đông Hà Nội: Niềm tin! . Giành hai HCV, đã là “nữ hoàng tốc độ”, là VIP..., giờ thì lại quyết dứt áo với tỉnh Thái Nguyên. Vì sao Hương ra đi? + Bây giờ là lúc quỹ thời gian của cháu không còn nhiều nên mọi quyết định là phải hướng đến tương lai. Vì thế cháu đã quyết “hạ cánh” ở chỗ mới để có điều kiện phát huy khả năng của mình. . HLV Dương Đức Thủy nói cháu vẫn còn vấn đề ở kỹ thuật xuất phát, Cháu khắc phục điều này ra sao? + Trước đây, các chuyên gia rất ít giao các bài tập xuất phát cho cháu. Mà theo cháu biết thì cơ địa của mỗi người hầu như đã là một hằng số, do đó công việc của mỗi VĐV chỉ là rèn luyện nhiều, thật khoa học sao cho yếu tố đột biến vốn được tiềm ẩn trong mỗi con người có điều kiện bật ra mà thôi. . Hai cuộc thi đấu sắp tới ở Thái Lan, Hà Nội đang là thách thức cho cháu, liệu có thể vượt qua chuẩn 11"42 để lấy vé đi Bắc Kinh? + Cháu tin là mình sẽ phấn đấu hết sức để đi đến Bắc Kinh bằng cổng chính chứ không phải vé đặc cách. Lời bình: Nhà vô địch của chúng ta tự tin song hồn nhiên và có cá tính như thế đấy. Hai tháng trước đây ở SEA Games 24, lúc bước ra chỗ nhận HCV Hương còn ngoảnh mặt sang bên và nói nhẹ “Cháu cũng may đó, chú ạ!” và sau đó là những giọt nước mắt xúc động. Giây phút đó, tôi đếm đúng 17 camera đang chĩa ống kính vào Hương. Có lẽ các đồng nghiệp ấy hiểu rõ trong thể thao, cự ly 100 m và danh hiệu “nữ hoàng tốc độ” có ý nghĩa thế nào. Trước mắt Hương là Olympic Bắc Kinh 2008, ai cũng mong cho “nữ hoàng” được thay mặt cho điền kinh Việt Nam có mặt trên sân chơi hoành tráng ấy và bước chân của cô gái sẽ là cách quảng bá tuyệt vời cho hình ảnh của Việt Nam. NGUYỄN LƯU