Trận chia tay của Công Vinh

Chân sút này đã ghi 99 bàn (sau 10 mùa V-League) và chỉ cần một bàn thắng nữa là lấy số đẹp. SL Nghệ An thì muốn khẳng định bản lĩnh của một đội bóng mạnh đang dẫn đầu giải trong khi HA Gia Lai không kém cạnh vì chỉ còn kém 1 điểm.

Chiều nay, SL Nghệ An với ưu thế sân nhà sẽ không để mất mặt, đặc biệt họ chưa quên ở trận lượt đi thua 1-2 trên phố núi Pleiku chấm dứt mạnh sáu trận bất bại của mình. Chủ sân Vinh sẽ vắng tiền vệ Hoàng Văn Bình do thẻ phạt nhưng khí thế của họ thì đang dâng cao với mong ước cảm ơn Công Vinh ở trận đấu cuối. SL Nghệ An có thể không vô địch mùa này mà dứt khoát không muốn thua trong 90 phút nhiều ý nghĩa. Ngược lại, HA Gia Lai không bao giờ tung cờ trắng và một trận thắng đội đầu bảng sẽ giúp họ chiếm ưu thế rất lớn.

Cuộc thư hùng giữa hai đối thủ mạnh ngang cơ nhau sẽ rất hấp dẫn bởi họ đều không muốn là kẻ đến sau…

Trận còn lại ĐT Long An - K. Kiên Giang (17 giờ), hai đội cuối bảng sẽ tranh nhau chạy trốn suất rớt hạng trực tiếp mang ý nghĩa như một trận chung kết ngược. ĐT Long An chưa thể nào quên ở lượt đi từng thua ngược chủ nhà K. Kiên Giang 2-3 và đấy cũng là chiến thắng đầu tay của thầy trò Lai Hồng Vân. Cái khó của K. Kiên Giang lúc này là tinh thần chiến đấu của cầu thủ thui chột đi rất nhiều do vẫn chưa đòi đủ tiền nợ. Trong khi đó, ĐT Long An dưới thời tân HLV Ngô Quang Sang có hai trận thắng liền (một ở cúp quốc gia).

Chủ nhà chiều nay vắng Quốc Huân và Phan Lê Issak do thẻ phạt nhưng họ vẫn rộng cửa thắng hơn.

Trò đùa và khiêu khích của hai nhóm CĐV Bóng chưa lăn mà fan của hai đội đã khẩu chiến tưng bừng trên mạng. Có fan HA Gia Lai vui tính và… quá khích đã đưa ảnh “chế” của trung vệ Đoàn Marcelo đối thoại với Công Vinh đòi “chém” chân sút này gãy chân trước khi sang Nhật khiến anh này phải lạy lục xin… tịt ngòi. Fan SL Nghệ An thì tức tối ghép mặt Trọng Hoàng vào vai một võ sĩ đánh knock out đội trưởng Văn Nhiên ngay trên võ đài.

ĐĂNG HUY