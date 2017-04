- Barca ngẩng cao đầu rời Old Trafford. Đó là ý kiến của HLV Rijkaard. Thất vọng vì bị loại trước trận chung kết Champions League nhưng phải thừa nhận đội bóng xứ Catalan đã chơi một trận rất hay, đầy cống hiến và có thể hiên ngang ra về. Họ đã khiến MU co cụm phòng ngự và làm thay đổi bộ mặt bóng đá Anh khi đối đầu với đại diện của La Liga. - Kiểu phòng ngự của MU có thể làm họ mất khách và mất sự yêu mến như đã từng đạt được. MU họ từng thua Chelsea bởi kiểu chơi phòng thủ với tư tưởng không thua và nếu lối chơi ấy vẫn rập khuôn trong trận chung kết toàn Anh thì sẽ hết sức nguy hiểm. Có thể thông cảm với ông Ferguson khi nhìn thấy điểm yếu của MU, khi khuyết Ronaldo hoặc Rooney tức thì thế công bị suy giảm nặng nề. Khi mà Tevez, Nani chưa đủ lực và Scholes-Giggs đã lớn tuổi khiến khó tạo áp lực lên đối phương. Người hâm mộ mừng MU vào chung kết và giữ được trận chung kết toàn Anh nhưng chắc chắn không mong MU lại phòng ngự với lối chơi “bức tử” để lên ngôi. Một MU mới chưa hẳn đã là MU mà người xem say như đã từng say. NH