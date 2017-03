Trần Duy Khôi thiết lập 3 kỷ lục quốc gia

Giải đấu hồ ngắn (25 m) diễn ra tại Thừa Thiên-Huế, tranh tài 45 bộ huy chương, đang chứng kiến sự vượt trội của kình ngư TP.HCM Trần Duy Khôi với 6 HCV cùng ba kỷ lục quốc gia. Ở hai ngày trước đó, Duy Khôi xuất sắc đoạt các chức vô địch 100 m ngửa, 400 m hỗn hợp (phá kỷ lục), 4 x 100 m hỗn hợp tiếp sức. Trong ngày thi đấu thứ ba Duy Khôi tiếp tục đoạt thêm HCV các cự ly 50 m ngửa (phá kỷ lục), 200 m ếch (phá kỷ lục), 4 x 100 m tự do tiếp sức về cho bơi lội TP.HCM.



Trần Duy Khôi tiếp tục thể hiện phong độ cao xuất sắc khi nêu ba kỷ lục quốc gia. Ảnh: CTV

Không chỉ thể hiện sở trường ở các nội dung bơi ngửa, kỷ lục quốc gia 2’12”21 do Duy Khôi xô đổ; ở cự ly 200 m ếch còn phá sâu thành tích 2’14”07 do cựu kỷ lục gia Nguyễn Hữu Việt thiết lập cách đây 10 năm. Cùng tranh tài nội dung này, tài năng 15 tuổi người An Giang Nguyễn Hữu Kim Sơn đạt thông số 2’13”22, giành HCB cũng được xác lập đồng kỷ lục mới.

Bám sát kỳ tích của Trần Duy Khôi, kình ngư người Đà Nẵng Hoàng Quý Phước (22”27) cũng góp vào bảng vàng thêm hai kỷ lục quốc gia các cự ly 50 m và 200 m tự do (1’45”15) nam. Tương tự, tài năng 17 tuổi Ngô Thị Ngọc Quỳnh (Quảng Bình) cũng thiết lập hai kỷ lục mới các nội dung 50 m ếch (32”14) và 100 m ếch nữ (1’09”19).

Giải bơi năm nay cũng được chú ý nhiều vào kình ngư nữ trẻ tập huấn từ Mỹ trở về Nguyễn Diệp Phương Trâm. Trâm chưa thể trở lại sau cú sốc với HLV nên không tiếp tục sang Mỹ tập huấn nữa. Dù vẫn đứng trên bục cao nhất và giành 7 HCV (cá nhân và đồng đội) các cự ly 100 m ngửa, 4 x 200 m tự do tiếp sức, 100 m tự do, 50 m bướm, 4 x 100 m nữ hỗn hợp tiếp sức, 50 m ngửa, 4 x 100 m tự do tiếp sức nữ nhưng Trâm chưa nêu được kỷ lục nào như mong đợi.