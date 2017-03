Trận Iraq-Việt Nam đặt trong tình trạng an ninh cao

Bom đã nổ tại trận đấu ở địa phương khi ban tổ chức đang tiến hành trao giải cho các đội. Đây là một ngày buồn bởi con số thương vong quá lớn khi mọi người đến sân bóng để tìm niềm vui.

Sau vụ nổ bom trên, tình hình an ninh Iraq càng phức tạp hơn và cũng đã có nhiều ý kiến đặt ra rằng liệu trận Iraq-Việt Nam trong khuôn khổ lượt đấu cuối vòng loại World Cup bảng F vào ngày 29-3 có bị hoãn?





Sân bóng ở Iraq tan hoang sau vụ đánh bom ngày 25-3. Ảnh: GETTY IMAGES

May là bóng không lăn tại Iraq mà diễn ra tại Tehran (Iran) nhưng vẫn làm những nhà tổ chức lo lắng, nhất là Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom tại Iraq vừa qua. FIFA đã tăng mức cảnh báo và kêu gọi ban tổ chức sân ở Iran có những động thái thiết thực và quyết liệt hơn về mặt an ninh cho trận đấu Iraq-Việt Nam. Không chỉ vậy, bóng đá thế giới đang sống trong nỗi lo khủng bố.

Châu Âu sau vụ đánh bom lại Brussells (Bỉ) vẫn diễn ra những trận giao hữu khác và châu Á, bom nổ ở Iraq nhưng trận đấu Iran-Việt Nam dù được cảnh báo cao nhưng vẫn tiến hành cùng những chuẩn mực cụ thể để ngăn ngừa khủng bố.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đến Iran sau nhiều chuyến bay và đội tuyển phải chia làm hai nhóm đi những chuyến bay khác nhau vì không đủ vé cho cùng một hành trình. Một chuyến đi dài và mệt, lại nghe thông tin có vụ đánh bom ở Iraq nhưng mọi người vẫn được động viên hãy cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt.