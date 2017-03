Trận Liverpool - Chelsea thoát nạn khủng bố như thế nào?

Tờ Daily Star vừa tiết lộ thông tin khá "động trời" rằng nếu cơ quan chống khủng bố Anh không kịp can thiệp thì sẽ có nhiều chuyện thương tâm trong cái đêm diễn ra trận Liverpool - Chelsea rạng sáng 9/4. Một cuộc vây bắt của cảnh sát đã được tiến hành âm thầm ở thành phố cảng, trong khi hơn 45.000 người đang lũ lượt đổ về sân Anfield chứng kiến trận đấu.

Theo Daily Star, sở dĩ họ biết được sự kiện này là bởi các phóng viên đã vô tình bắt gặp ông Robert Quick, sĩ quan chống khủng bố cao cấp của Anh đang đi trên phố Downing Street với những tập tài liệu mật. Những hồ sơ này (được phóng viên bí mật chụp lại bằng máy ảnh chuyên dụng!) trình bày chi tiết về những hoạt động chống khủng bố, và rằng những mật thám cao cấp đang đối phó với "một lời đe doạ đáng tin và sắp xảy ra" có liên quan đến tổ chức Al Qaeda.

Không có lệnh báo động khẩn cấp nào được chuyển đến SVĐ Anfield, tuy nhiên một cuộc tấn công nhằm ngăn chặn hành động của bọn khủng bố đã được tiến hành, cách SVĐ của Liverpool chỉ chừng 3 dặm. Trong đó, có một cuộc bắt bớ tại tại trung tâm TP Liverpool, trước cửa thư viện Aldham Robarts của Trường ĐH John Moores. Một số nhân chứng cho biết cảnh sát đã bắt giữ 2 sinh viên mặc trang phục của thời đầu thế kỷ 20. Hai người họ, một người trẻ tuổi và một người để râu, bị cảnh sát khóa tay ấn xuống sàn, rồi bị đưa đi thẩm vấn.

Sinh viên có tên Sian Hill kể lại: "Bỗng nhiên cảnh sát xông về phía chúng tôi và kêu lên: Nằm xuống sàn! Nằm xuống sàn! Tôi không biết điều gì đang xảy ra. Hai người bị bắt giữ có vẻ bình tĩnh. Họ làm những gì cảnh sát nói và nằm xuống sàn".

Chưa hết, cũng theo Daily Star, một nguồn tin bí mật từ cảnh sát cho biết họ cũng đang điều tra bất cứ vụ tấn công có kế hoạch nào liên quan đến bóng đá. Họ phải thắt chặt an ninh bởi có thể SVĐ Old Trafford cũng đang trong tầm ngắm của khủng bố. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 2 phần tử tình nghi tại đồi Cheetham ở TP Manchester, cách sân Old Trafford 4 dặm.