Tranh hạng ba, Việt Nam - Singapore 0-5: Thua bạc nhược!

U-23 Việt Nam ra sân với đôi chân nặng nề như đã mất tất cả chứ không còn hy vọng vớt vát chiếc huy chương đồng an ủi. Tân HLV trưởng Mai Đức Chung có chút thay đổi so với Riedl khi chấp nhận chơi với cái thế... kèo dưới khi kéo Công Vinh về chơi như một hộ công. Cả hiệp một là cuộc tra tấn thể lực của người Sing với những đường chuyền dài và khoét trung lộ bằng không chiến. Phút 13, thủ môn Tô Vĩnh Lợi phải bay cong người hết cỡ mới đẩy bóng đi liếm xà ngang sau pha đánh đầu hiểm hóc của Fazrul. Chín phút sau, lại thêm một quả đánh đầu nữa của Shahril làm bó tay Tô Vĩnh Lợi nhưng may mà Long Giang kịp về phá bóng ngay trên vạch vôi cứu thua.

Các cầu thủ U-23 chơi rất bị động và mệt mỏi với chỉ le lói một cú sút cầu may của Công Minh ở hiệp một gây chút khó khăn cho thủ môn Hassan. Rồi lại chính Công Minh phút 37 có pha đánh đầu phá bóng trượt ra sau đã biến thành một đường dọn cỗ rất đẹp cho Sharil thừa thời gian lẫn không gian chỉnh bóng rồi đá chéo góc mở điểm 1-0. U-23 Việt Nam chưa kịp hoàn hồn thì bảy phút sau, cả hàng thủ áo đỏ bẫy việt vị lại bị Fazrul phá bẫy hạ gục Tô Vĩnh Lợi đào sâu cách biệt 2-0.

Các học trò Mai Đức Chung càng đá càng rối và bộc lộ dấu hiệu bất mãn. Rõ rệt nhất là thủ quân Công Vinh ba lần dứt điểm đều rất dễ dãi với chính mình.

Hiệp hai chỉ mới phút 52, Shahril nhanh nhẹn phá bẫy việt vị thoát xuống một mình lừa bóng qua Vĩnh Lợi giúp Fazrul dễ dàng đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số 3-0. Kể từ thời điểm này, ý chí chiến đấu của U-23 Việt Nam đã sụp đổ. Năm phút sau, Fazrul đá cận thành vào lưới Vĩnh Lợi nâng cách biệt 4-0. Phút 79, Kasmir tung một cú mập xoáy vào nỗi đau của U-23 Việt Nam thành bàn ấn định 5-0.

U-23 Việt Nam trắng tay tại SEA Games giống với hoàn cảnh của bảy năm trước, các đàn anh trôi tham vọng chung kết đã buông luôn trận tranh HCĐ.

Buồn!