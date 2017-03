Tranh vé Champions League cuối cùng

Trường hợp Chelsea và Arsenal phải thi đấu trận play off. Trường hợp này rất hiếm khi xảy ra nhưng những nhà tổ chức đã tính tới. Đó là trường hợp Chelsea hòa Everton 0-0 mà Arsenal thắng Newcastle 2-1 thì hai đội cùng đồng điểm, đồng hiệu số bàn lẫn số bàn ghi được. Từ đó phải đá một trận play off trên sân trung lập Villa Park - sân của Aston Villa tại TP Birmingham, vào ngày 26-5 để giải quyết chiếc vé chính thức dự tranh Champions League vào mùa bóng tới. Nếu xảy ra trường hợp này thì sẽ vô cùng bất lợi cho Arsenal do họ đã lên kế hoạch du đấu vào cuối tháng 5.