Triển khai hơn 11.000 cảnh sát tại SEA Games 26

Cảnh sát tại các điểm thi đấu SEA Games. (Nguồn: Getty Images)

Theo người phát ngôn Sở cảnh sát Jakarta, lực lượng này, phần lớn là cảnh sát và gần 4.000 quan chức quân sự, đã được điều động tới nhiều điểm quan trọng như 18 khu thể thao diễn ra các môn thi đấu và các khách sạn - nơi ở của các vận động viên và huấn luyện viên các nước tham dự SEA Games 26.



Cảnh sát quốc gia Indonesia (POLRI) cũng đã cử một đội rà phá bom tới túc trực tại các điểm thi đấu, sẵn sàng đảm bảo an ninh để đại hội thể thao diễn ra thành công.



Ngoài ra, cảnh sát quốc gia Indonesia (POLRI) cũng đưa ra thông báo sẽ kiên quyết thực thi quy định cấm đốt pháo, kể cả các loại pháo hoa, tại hai địa điểm diễn ra các môn thi đấu của SEA Games 26 là thủ đô Jakarta và Palembang, vì lý do an ninh, đồng thời kêu gọi tất cả các cổ động viên ủng hộ và chấp hành quy định này.



Ông Agung Budi Maryoto - một quan chức cấp cao thuộc POLRI đồng thời là thành viên Ban Chỉ huy lực lượng hỗn hợp gồm cảnh sát và binh sỹ có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an ninh cho SEA Games 26, cho biết cảnh sát sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt do số lượng khán giả tới xem các cuộc thi đấu sẽ ngày một tăng, nhất là tại các sân thi đấu bóng đá, đặc biệt là sân Gelora Bung Karno có sức chứa tới 80.000 người và là nơi diễn ra tất cả các trận của đội tuyển U23 Indonesia.



Cảnh sát Indonesia đã thu lại cán cờ của tất cả khán giả tới sân, các loại chai nước giải khát vỏ nhựa đều được chuyển sang đựng vào túi nilon, và tất cả những gì có thể gây thương tích đều không được phép mang vào sân.



Quy định này được thực thi với cả khách có vé mời của Ban tổ chức SEA Games 26. Cảnh sát Jakarta cũng đã tịch thu 30 ống pháo hoa của một số cổ động viên trong trận thi đấu hôm 3/11 tại sân Lebak Bulus./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)