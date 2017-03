Triệt hạ đồng nghiệp

Thế nhưng cuộc đối đầu này sẽ đạt điểm cộng trong mắt người hâm mộ cả nước, nếu như không có cú ra đòn rất phi thể thao của Huy Hoàng vào người Samson.

Nhận thấy tính lợi hại của Samson sau hai lần đưa bóng vào lưới SL Nghệ An (một lần bị từ chối vì nghi lỗi việt vị), hàng phòng ngự chủ nhà đã “chăm sóc” chân sút này rất kỹ lưỡng. Phút 54, từ một pha tranh bóng gần khu vực kỹ thuật của đội SL Nghệ An, đội trưởng Huy Hoàng lao vào như tên bắn với cơ thể song song mặt đất cùng đôi chân như hai mũi giáo dài phóng thẳng vào chân của Samson. May mà tiền đạo của Hà Nội T&T kịp né đòn, nếu không, “ống đồng” của Samson gãy như chơi. Pha triệt hạ của Huy Hoàng giống như ở lượt trận đầu, Cristiano (Hà Nội T&T) đạp thẳng vào cổ chân đồng đội cũ Công Vinh (CLB Hà Nội) khiến chân sút này sau đó phải chống nạng.

Ống kính truyền hình đặc tả cái nhún vai của trợ lý Văn Sỹ Sơn giờ là trợ lý Hà Nội T&T và rùng mình với cú ra đòn của cậu em Huy Hoàng. Pha song phi này mà trúng đích thì quả là một bi kịch của bóng đá bởi sự tàn nhẫn hủy hoại đôi chân đồng nghiệp.

Trọng tài Vũ Bảo Linh cũng quá nhân nhượng với pha bóng triệt hạ của Huy Hoàng do trước đó, trung vệ này đã nhận một thẻ vàng cũng sau một lần chơi xấu.

TẤN PHƯỚC