Triệu Quang Hà “chống lại” Thể Công

Bao giờ thì khai cuộc Cúp quốc gia cũng nhạt nhẽo bởi độ chênh lớn trong các cặp đấu. Tuy nhiên, vẫn có trận đáng để xem bởi khát vọng và sự đổi mới của những đội bóng muốn khẳng định mình trong cả mùa giải. Trận Thể Công - T&T Hà Nội (VTV3 truyền hình trực tiếp lúc 15 giờ 45) khá thú vị khi HLV T&T Hà Nội Triệu Quang Hà từng là cựu cầu thủ Thể Công, giờ chống lại các cầu thủ Thể Công vừa trở lại V-League.

10 trận còn lại của vòng 1/16 gồm: Than Quảng Ninh - Huda Huế, Tây Ninh - Cần Thơ, Hải Phòng - Quân khu 4, Quân khu 5 - Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng - An Giang, Đồng Tháp - Hoàng Anh Gia Lai, Thép Miền Nam CSG - Quân khu 7, Tiền Giang - Khánh Hòa, Đồng Tâm Long An - Đồng Nai. Riêng trận Hà Nội ACB - Quảng Ngãi thi đấu ngày mai (30-12).