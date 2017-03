Triệu tập đội tuyển Việt Nam, ông Miura loại hai “Quả bóng Vàng“

Đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam Huỳnh Quốc Anh bị loại dù đang có phong độ ổn định tại V-League. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Sau một quãng thời gian liên tục theo dõi các trận đấu tại V-League và tìm hiểu các tuyển thủ cùng với sự hỗ trợ từ các bộ phận chuyên môn thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tân huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura đã chốt danh sách 24 cái tên được triệu tập lên tuyển đợt này.Danh sách của ông Miura gây khá nhiều bất ngờ khi có tên hàng loạt cầu thủ trẻ trong khi không ít ngôi sao lớn đã bị loại. Những sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong đợt triệu tập này là thủ thành Dương Hồng Sơn (Quả bóng Vàng 2008), tiền vệ Huỳnh Quốc Anh (đương kim Quả bóng Vàng), trung vệ Đình Luật, hậu vệ Phạm Mạnh Hùng. Đặc biệt, sự thiếu vắng Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh) là một thiệt thòi rất lớn cho tiền vệ này. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đang duy trì phong độ cực cao với 7 bàn đã có tại V-League. Anh chính là tiền vệ trung tâm có nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu, vượt xa cả các ngoại binh chất lượng.Sự vắng mặt của hàng loạt hảo thủ là cơ hội để ông Miura đôn lên rất nhiều cái tên trẻ. SHB Đà Nẵng là đội hưởng lợi lớn từ quyết định này khi đóng góp tới bốn gương mặt, trong đó có bộ đôi cầu thủ tiềm năng Huy Toàn - Minh Tâm. Một cái tên trẻ trung khác cũng bất ngờ có mặt là hậu vệ Huy Cường từ Than Quảng Ninh.Danh sách tập trung tuyển Việt Nam lần này dành sự ưu tiên lớn cho Becamex Bình Dương khi họ có tới năm cái tên được triệu tập. Trong khi đó, đội đầu bảng và cũng là đương kim vô địch Hà Nội T&T chỉ có ba cầu thủ.

Đặc biệt, danh sách của ông Miura mang tới niềm hi vọng lớn cho hàng công của tuyển Việt Nam. Sự có mặt của Thanh Trung (9 bàn) và Hải Anh (10 bàn) sẽ bổ sung những phương án mới cho hàng tiền đạo của đội tuyển. Bên cạnh đó, phong độ cao của Anh Đức (8 bàn) và Văn Quyết (9 bàn) cũng là một tín hiệu vui.

DANH SÁCH đề xuất của huấn luyện viên Miura (24 cầu thủ)

Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Thanh Bình (SHB Đà Nẵng), Vĩnh Lợi (Thanh Hóa).Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An), Phước Tứ (Becamex Bình Dương), Văn Biển (Hà Nội T&T), Tiến Thành (Hải Phòng), Huy Cường (Than Quảng Ninh), Văn Long (Hoàng Anh Gia Lai), Văn Hoàn (Becamex Bình Dương).Minh Châu (Hải Phòng), Tấn Tài, Trọng Hoàng (Becamex Bình Dương), Minh Tâm, Vũ Phong (SHB Đà Nẵng), Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Văn Quyết, Thành Lương (Hà Nội T&T), Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Hoàng Thịnh (Sông Lam Nghệ An).

Tiền đạo: Hải Anh (Đồng Nai), Công Vinh (Sông Lam Nghệ An), Anh Đức (Becamex Bình Dương).

Theo Minh Chiến/Vietnam+