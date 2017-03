Trịnh Đức Tâm cầm chắc áo vàng

Cú tấn công chủ động đưa Đức Tâm cùng Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang), Lex Nederlof (CCN Hà Lan) bứt phá và trở thành ba tay đua cán đích đầu tiên. Giành chiến thắng sau 4 giờ 36’01”, đồng thời tạo khoảng cách với nhóm sau hơn 6 phút, Lex Nederlof trở thành đối thủ trực tiếp cạnh tranh áo vàng với Đức Tâm (thành tích 7 giờ 48’28”). Khoảng cách hơn 2’51” chưa thể nói là an toàn cho tay đua Hà Nội nhưng với sự trợ giúp của Hà Nội và ADC Vĩnh Long - nơi Tâm đang đầu quân, Trịnh Đức Tâm gần như cầm chắc danh hiệu áo vàng dù giải còn ba chặng đấu nữa.

Ở giải áo xanh, tuyển thủ Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang) 25 điểm tiếp tục dẫn đầu trong khi các tay đua Đồng Tháp (25 giờ 45’39”) tiếp tục giữ ngôi nhất đồng đội.

Hôm nay (22-5), các tay đua tranh tài chặng 4 Hạ Long - Móng Cái lộ trình dự kiến 162 km.

M.QUANG