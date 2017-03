“Trọc phú” làm bóng đá

Doanh nghiệp Võ Quốc Thắng ngán cách làm bóng đá chụp giật Ông bầu Võ Quốc Thắng của Đồng Tâm Long An than thở trường hợp cầu thủ của ông đang đá ngon bỗng bị một ông bầu khác sang đặt vấn đề và thế là từ đó trở đi cầu thủ của ông “gãy”. Ông than thở luật của VFF rất nhiều nhưng cơ quan hành pháp lại quá lỏng nên chuyện tiếp xúc cầu thủ trái luật và mua bán bát nháo ở bóng đá Việt Nam làm tổn hại nhiều doanh nghiệp làm bóng đá tử tế. Ông Thắng từng kể chuyện Việt Thắng đang còn hợp đồng hơn sáu tháng nhưng một đại gia rủ rê với khoản lót tay năm tỷ đồng, thế là Thắng cái đầu nặng hơn cái chân và mất suất đá chính. Ông còn than thở cầu thủ của ông giờ mua xe hơi đời mới chạy vi vu mà ông biết chắc đó là tiền lót tay ứng trước trái luật... Gần đây, ông Thắng đau nhất là chân sút Antonio của ông đang nhả đạn đều bỗng được một giám đốc điều hành đội khác mời đến khách sạn Sheraton uống cà phê và dụ rời Đồng Tâm sẽ có ngay 800 ngàn USD và từ đó Antonio xao nhãng chuyện tập tành lẫn thi đấu cho Gạch. Ông Thắng than thở: “Chuyện làm ăn, chuyện mua bán phi luật làm ảnh hưởng lớn đến các đội nhưng lại rất bình thường ở Việt Nam và sự mua bán chụp giật, bát nháo phạm luật ấy lại đang được nhiều đội áp dụng mà chẳng thấy ai tuýt còi...”. NN