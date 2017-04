Tròn 1 năm Calisto nắm quyền ĐTQG: Một năm nín thở, phút cuối là Vàng

Chức vô địch Đông Nam Á sau 49 năm chờ đợi và 17 năm săn đuổi của BĐVN là một sự khẳng định Calisto đã thành công. Việt Nam trở lại với đấu trường khu vực kể từ SEA Games 1991 tại Philippines và chúng ta bắt đầu nghĩ đến việc giành chức vô địch ĐNA kể từ khi lọt vào tới trận chung kết của SEA Games 1995. Cũng trong quãng thời gian đó, BĐVN đã nướng tới 6 HLV ngoại và đã có 3 lần lọt vào tới trận chung kết (2 lần ở SEA Games), nhưng tất thảy đều thất bại. Nếu như lần đầu tiên, thất bại trong trận chung kết được coi là… thành công (vì nó vượt lên trên sự kỳ vọng) thì 2 lần sau, nó là những thất bại đúng nghĩa.

Nói như thế để thấy thành công của Calisto là một kỳ tích. Nhất là khi ông giành được nó trong năm đầu tiên của bản hợp đồng và trong một thời điểm, bóng đá Việt Nam không thật mạnh về mặt lực lượng khi so với mặt bằng của những đội bóng hàng đầu khu vực.

Thành công ấy có hơi thở của yếu tố may mắn và có dấu ấn đậm nét của ông Calisto. Nếu như không có may mắn thì chúng ta đã không thể thắng Malaysia 3-2 với bàn thắng quyết định rất “rùa” của Vũ Phong và cũng có thể đã bị loại ngay từ vòng bảng. Nếu như không có may mắn, đội tuyển đã có thể bị thủng lưới trong trận bán kết lượt về với Singapore và có thể sẽ gục ngã một khi trận đấu đó phải kéo dài tới 2 hiệp phụ. Nhưng cũng không thể phủ nhận, rằng đội tuyển của Calisto đã thắng Thái Lan trong 2 lượt trận chung kết và vô địch xứng đáng. Thậm chí, sự may mắn trong trận bán kết lượt về với Singapore cũng chỉ là một sự bù trừ cho việc đội tuyển đã kém may trong trận lượt đi khi bóng trúng cột dọc và các tiền đạo còn bỏ lỡ 3-4 cơ hội ăn bàn.

Thành công thứ hai: Cách mạng lối chơi

Đỉnh cao của thành công là chức vô địch. Nền tảng của thành công là cuộc cách mạng về lối chơi mang màu sắc Latin và đã thỏa mãn được những người bao năm qua vẫn trông chờ được thấy một lối chơi Việt Nam, phù hợp với tố chất của con người Việt Nam, phát huy tối đa điểm mạnh (sự khôn khéo và nhanh nhẹn) và giảm thiểu những điểm yếu (sức mạnh, tư duy chơi bóng).

Nếu như chúng ta vẫn còn ngỡ ngàng và muốn đi tìm một lời giải được cho là thỏa đáng cho thành công ấy, thì lối chơi chính là chìa khóa.

Lối chơi chưa được các cầu thủ thực hiện nhuần nhuyễn trong thời gian đầu của cuộc cách mạng đã khiến cho đội tuyển chìm sâu trong chuỗi 11 trận đấu không thắng. Khi lối chơi được vận hành trơn tru nên đội tuyển đã vượt qua được những đội bóng được đánh giá là mạnh hơn, nhưng lại không có cách chơi sắc sảo và hợp lý hơn ĐTVN, như Thái Lan chẳng hạn.

Thành công thứ ba: Niềm tin

Chức vô địch ĐNA đã chứng tỏ sự sai lầm của những quan niệm rằng BĐVN chỉ có thế, và với đội ngũ cầu thủ hiện tại, việc đặt ra mục tiêu vô địch là một sự đòi hỏi quá đáng (kết luận từ cuộc mổ xẻ thất bại tại SEA Games 2007 bởi rất nhiều các chuyên gia và HLV).

Tất nhiên, ông Calisto không chứng tỏ theo kiểu ngược lại, rằng các cầu thủ Việt Nam là xuất sắc nhất Đông Nam Á. Ông đã chứng tỏ cho mọi người thấy đôi khi, dù không phải là đội bóng mạnh nhất vẫn có thể chiến thắng, và vai trò của HLV chính là người làm sao để các cầu thủ hiện thực hóa nó trên sân cỏ.

Chức vô địch cũng gây dựng trở lại thứ niềm tin ít nhiều đã vơi đi sau những thất bại mà người hâm mộ giành cho đội tuyển và BĐVN. Đây chính là cái được lớn nhất bên cạnh một chiếc cúp Vàng.