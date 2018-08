Đã tìm ra “nữ hoàng” đường đua xanh Asiad 18

Rikako Ikee thắng nội dung quyết định 50m tự do

Rikako Ikee đã đoạt chiếc HCV thứ sáu bơi lội của Asiad 18. Trong khi đó kình ngư nam Sun Yang mới chỉ 4 HCV.



Thành tích sáu HCV cũng là kỷ lục lịch sử đại hội thể thao châu lục này đã được Ikee hoàn thành ngày hôm qua (24-8).



...Để qua mặt Lui Xiang thành "nữ hoàng"

So về phong độ và thành tích, Ikee được dự đoán sẽ là nữ hoàng Asiad 18. Người tranh ngôi nữ hoàng Asiad 18 với Ikee cũng chính là ngôi sao bơi lội Trung Quốc Liu Xiang, đây cũng là một kình ngư nữ dễ thương và đang làm dậy sóng đường đua xanh.



...đồng thời trở thành huyền thoại Asiad

Độc đáo nhất là ở nội dung nước rút 50m tự do, nội dung này kình ngư Liu Xiang của Trung Quốc được đánh giá cao hơn. Và ở chung kết, cuộc tranh tài giữa hai tay bơi diễn ra rất kịch tính và là cuộc đua mang tính quyết định cho ngôi vị “nữ hoàng đường đua xanh”.

Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Ikee đã chiến đấu cật lực để lật đổ đối thủ Liu Xiang ở nội dung 50m tự do này để đoạt tấm HCV thứ sáu với thành tích 24”53. Chính chiếc HCV đã giúp Ikee thành “nữ hoàng” và sở hữu kỷ lục mới của lịch sử Asiad, một VĐV đoạt sáu HCV trong một đại hội.



Ikee mới 18 tuổi

Theo mô tả của báo chí thì cô gái 18 tuổi đến từ Nhật rất lạnh lùng, không biểu hiện cảm xúc qua mỗi lần đăng quang, thậm chí đến chiếc HCV thứ sáu, tạo nên huyền thoại Asiad nhưng Ikee cũng cười cười rất thản nhiên, không một giọt nước mắt xúc động, hay không biểu hiện sự sung sướng thường thấy.



Ikee được báo chí mô tả là rất...lạnh

Nói với báo chí, cô gái Nhật cho biết: “Tôi không thích sự thất bại, tôi được dạy sự chiến thắng từ khi mới học làm quen bơi lội”. Ngoài 50m tự do thì năm chiếc HCV còn lại của cô là 50m bướm, 100m bướm, 100m tự do và hai nội dung đồng đội là 4x100m tự do và 4x100m hỗn hợp.