Đội bóng của bầu Đức chìm nghỉm trên phố núi

Cần Thơ đặt một chân xuống hạng Trận thua thứ bảy liên tiếp của Cần Thơ trước chủ nhà B. Bình Dương chiều 19-9 khiến họ xuống gần hơn với hạng nhất. Tính từ đầu mùa họ đã thua đến 13 trận. Thầy trò Vũ Quang Bảo còn kém đội xếp trên Nam Định 3 điểm nhưng với nội lực vừa yếu vừa thiếu, lại vừa đá trong hoàn cảnh bị nợ lương-thưởng, họ không thua mới lạ. Giải chỉ còn ba trận và chắc hẳn Cần Thơ sẽ không thể vượt qua định mệnh. • Kết quả vòng 23 V-League: SHB Đà Nẵng-Sanna Khánh Hòa 0-0, Than Quảng Ninh-SL Nghệ An 2-2, B. Bình Dương-Cần Thơ 1-0, Hải Phòng-Nam Định 1-1, TP.HCM-Sài Gòn 5-0. • Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội (58 điểm); 2. Sanna Khánh Hòa (40 điểm); 3. Thanh Hóa (37 điểm); 4. SL Nghệ An (36 điểm); 5. Than Quảng Ninh (32 điểm); 6. B. Bình Dương (30 điểm); 7. Quảng Nam (30 điểm); 8. Hải Phòng (30 điểm); 9. HA Gia Lai (27 điểm); 10. SHB Đà Nẵng (27 điểm); 11. TP.HCM (27 điểm); 12. Sài Gòn (22 điểm); 13. Nam Định (20 điểm); 14. Cần Thơ (17 điểm).