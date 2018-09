Đối thủ của U-16 Việt Nam hay quá

Trận đấu sớm của bảng C U-16 châu Á, nơi có U-16 Việt Nam vừa kết thúc, U-16 Indonesia đã xuất sắc đánh bại Iran 2-0. Hai bàn thắng của Indonesia là hai tuyệt phẩm.



U-16 Iran (trắng) thua sấp mặt trận đầu ra quân

U-16 Indonesia đã trình diễn một lối chơi không hổ danh là nhà đương kim vô địch U-16 Đông Nam Á. Nhưng đối thủ Iran cũng không phải hạng vừa. Hai năm về trước Iran vào đến trận chung kết giải này tại Ấn Độ gặp người hàng xóm Iraq và Iran thua luân lưu.



Trở lại với trận đầu bảng C này thì rõ ràng Indonesia có thể hình khiêm tốn hơn so với Iran cao to. Tuyv nhiên, U-16 Indonesia tràn trề năng lượng và suốt trận đấu có rất nhiều thời điểm họ như chơi “banh ma” cho cầu thủ Iran “ăn hành”.

Lối chơi của Indonesia là rất hợp lý, những miếng phối hợp nhóm di chuyển linh hoạt tạo ra nhiều khoảng trống…rất biến hóa. Chính điều này đã làm cho các cầu thủ trẻ Iran như quờ quạng trong mê hồn trận. Đã vậy, U-16 Indonesia cũng có nền tảng sức mạnh và thể lực rất tốt.



Bagas Alfikri là ngôi sao sáng của Indonesia

Ngay phút thứ tư thì Bagus Alfikri đã có bàn thắng cho Indonesia. Có lợi thế và lối chơi cực kỳ khó chịu, Indonesia đã khiến Iran không thể triển khai thế trận của mình được. Mỗi khi bóng vào chân các cầu thủ Indonesia thì họ giữ bóng it nhất trên 20 “nhịp”.



Iran có thể không kém nhưng dường như họ đã quá khác biệt và lạ lẫm với đấu pháp của Indonesia dẫn đến hoàn toàn hụt hẫng trong suốt trận đấu. May mà hàng phòng ngự Iran còn tổ chức tốt, chứ nếu không con số không dừng lại ở 2 bàn.

Vào những phút cuối trận thì lại chính Bagas Alfikri có một tuyệt phẩm khi cầm bóng “vẽ” nên những đường đi khó chịu liên tục qua ba hậu vệ rồi dứt điểm cận thành ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho Indonesia.

Thật khó để nói rằng, qua trận này đã lộ ra cái nhìn chuẩn xác về Iran cho U-16 Việt Nam, còn Indonesia thì tất nhiên đáng gờm rồi. Có thể trận tới sẽ là một Iran rất khác.