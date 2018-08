Đối thủ của Việt Nam bại trận trước Nhật Bản

Bóng đá nữ Asiad 18 đã ra quân lượt trận đầu, theo đó tuyển Thái Lan, đối thủ tranh vé vào tứ kết với tuyển Việt Nam đã bại trận trước “bà chị cả” Nhật Bản 0-2.

Hãy thử điểm qua các trận đấu của các bảng:

+ Bảng A: Đội bóng đẳng cấp châu lục là Hàn Quốc thắng nhẹ Đài Loan 2-1, còn chủ nhà Indonesia thì hủy diệt Maldives đến 6-0.



Nữ Indonesia đánh bại Maldives đến 6-0

+ Bảng C: “Bà chị cả” thuộc đẳng cấp hàng đầu thế giới đã thắng Thái Lan 2-0. Các bàn thắng của Samurai nữ do công Mana Iwabuchi và Yuka Momiki ghi. Thái Lan có những hảo thủ như lão tướng Song-Ngoen, Sornsai, nhưng Nhật thì quá mạnh. Thái Lan cũng hiểu rằng cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam mới là trận đấu sống còn để tranh suất thứ hai của bảng C vào tứ kết sau Nhật.



Hàn Quốc thắng...nhẹ Đài Loan 2-1

Bóng đá nữ Asiad 18 có 11 đội tham dự, ở bảng A và B mỗi bảng có 4 đội, sau vòng bảng lấy mỗi bảng ba đội vào tứ kết, còn bảng C chỉ ba đội lấy đội nhất và nhì. Chính vì thế Thái Lan và Việt Nam quyết liệt tranh vé thứ hai vào tứ kết.



Thái Lan (đỏ) thua Nhật 0-2

+ Chiều nay (17-8), bảng B diễn ra hai cặp đấu:



Triều Tiên- Tajikistan (19 giờ 30)

Trung Quốc-Hong Kong (19 giờ 30)