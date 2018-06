Hãy thắp sáng “giấc mơ” World Cup 2026

Chiều ngày 26/6 tại trung tâm PVF (Hưng Yên), VCK U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2018 đã chính thức khai màn bằng các trận đấu của bảng B. Ở trận ra quân, SLNA đã có chiến thắng thuyết phục trước HAGL với tỷ số 2-0. Ở trận còn lại, Viettel cũng giành trọn 3 điểm trước An Giang cùng bằng tỷ số trên.



U-17 của hai "lò" HA Gia Lai và SL Nghệ An...vẫn là những cuộc tỉ thí hấp dẫn

HAGL – SLNA: 0-2 Đòn phản công sắc sảo



Cuộc so tài giữa HAGL và SLNA rất đáng được chờ đợi khi cả 2 đều là những trung tâm đào tạo trẻ có tiếng. Ở vòng loại, HAGL sở hữu hàng công có sức công phá mạnh nhất với 37 bàn thắng sau 10 trận. Thế nên, việc giáp mặt với một đối thủ có hàng thủ cứng nhất vòng loại với chỉ 3 bàn thua của SLNA là cơ hội cho các chân sút HAGL chứng tỏ khả năng của mình. Tuy vậy, đoàn quân của ông Huỳnh Văn Ảnh tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ có kỷ luật, chơi chắc chắn và bọc lót cho nhau rất kín kẽ của đội bóng trẻ xứ Nghệ.



Viettel đánh bại An Giang 2-0

Hàng thủ bịt chặt mọi ngã đường vào cầu môn là điểm tựa để các tiền vệ và tiền đạo của SLNA tự tin trong các pha tổ chức phản công khi vận dụng miếng đánh phòng ngự phản công rất sắc sảo. Đoàn quân của ông Nguyễn Văn Tiến đã nhiều lần khiến cho khung thành của thủ môn Thanh Tuyền nhiều phen chao đảo. Nhưng cũng phải đến phút 64, đội bóng trẻ xứ Nghệ mới tận dụng được một trong những cơ hội ăn bàn để khai thông thế bế tắc. Từ đường chuyền bóng bằng đầu của đồng đội, Mạnh Quỳnh bắt vô lê sống rất đẹp mắt, đưa bóng đi thẳng vào cầu môn của HAGL.



Từ một phản công mẫu mực ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Mạnh Quỳnh tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha đặt lòng đẹp mắt ấn định tỷ số 2-0 cho SLNA. Trong suốt hiệp 2, HAGL cũng chơi khá bế tắc như trong 45 phút đầu tiên. Tuy vậy, đoàn quân của ông Huỳnh Văn Ảnh cũng tạo ra một vài tình huống sóng gió. Điển hình như cú đánh đầu rất trống trải của Tấn Nam ở phút 67 nhưng bóng lại đi quá nhẹ, không vượt qua được đôi tay của thủ môn Văn Bá. Nếu tận dụng tốt tình huống này, HAGL đã có thể thu về một kết quả khả quan hơn.



Viettel vẫn là "ông lớn" đào tạo trẻ

An Giang – Viettel: 0-2 không có bất ngờ



An Giang bị đánh giá yếu nhất ở bảng B nên Viettel thừa hiểu, 3 điểm là mệnh lệnh. Mọi thứ trở nên thuận lợi cho đoàn quân của ông Nguyễn Minh Tiến khi ngay phút thứ hai, đội nhà đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ pha đẩy bóng ra của thủ môn Hoàng Đang sau cú sút của Nhật Nam, Kim Nhật có mặt kịp thời tung cú đá bồi đưa Viettel dẫn trước.

Bàn thắng sớm giúp cho các hậu duệ của đội bóng quân đội chơi thoải mái và tự tin. Tuy nhiên, Viettel tỏ ra khá khó khăn trong các pha hãm thành An Giang khi đội bóng miền Tây chủ động chơi chậm chắc bên phần sân nhà dù bị thủng lưới sớm. Đó là lý do mà các học trò của ông Nguyễn Minh Tiến không có nhiều tình huống ăn bàn về phía cầu môn của An Giang. Tỏ ra khá non trong các pha phản công nên đội bóng miền Tây cũng không có nhiều pha gây khó khăn cho đối thủ.

Sang hiệp 2, Viettel vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các học trò của ông Nguyễn Minh Tiến lại tỏ ra khá vụng về trong các pha phối hợp trước cầu môn của Hoàng Đang. Vì thế, Viettel đã để lỡ mất đi một số cơ hội để có thể nhân đôi lợi thế.

Về phần mình, An Giang rất nổ lực để đẩy mạnh các pha tổ chức phản công nhanh. Dẫu vậy, những pha phối hợp bên phần sân Viettel của Nguyễn Hồ Nhật Tiến lại tỏ ra thiếu chính xác khi các cầu thủ vừa lúng túng, vừa nóng vội nên dễ dàng cho Viettel giải vây và chặn đứng ngay trước khi bóng tiếp cận làn ranh của khu vực 16h50. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số sít sao 1-0 thì đúng phút bù giờ cuối cùng, Hữu Đang có pha xử lý bóng rất tinh tế trước khi dứt điểm, ấn định tỷ số 2-0 cho Viettel.

KẾT QUẢ

HAGL – SLNA: 0-2

An Giang – Viettel:0-2

LTĐ NGÀY 27/6

15h00: Khai mạc

15h10: PVF – B.Bình Dương VTV6 TTTT

17h40: Công an Nhân Dân – SHB Đà Nẵng