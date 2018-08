Sau loạt “đấu súng”, SL Nghệ An vô địch

VCK U-15 Quốc gia kết thúc bằng trận chung kết giữa hai lò đào tạo danh tiếng Viettel và SL Nghệ An. Sau 80 phút hòa nhau 1-1, hai đội bước vào loạt luân lưu, và SL Nghệ An đã đánh bại Viettel 5-4 lên ngôi vô địch.



Lãnh đạo VFF trao Cúp vô địch cho SL Nghệ An

Nhìn chung SL Nghệ An vô địch là xứng đáng, bởi 80 phút thể hiện trên sân thì đội này cứng cáp hơn, thể hình lẫn sức mạnh cũng lấn át các cầu thủ Viettel. SL Nghệ An tổ chức phòng ngự ở phần sân nhà rất tốt.



Trong khi đó Viettel chơi trông có vẻ hồn nhiên hơn, họ tấn công nhiều hơn. Và sang nửa hiệp hai, tức vào khoảng phút 60 thì nhiều cầu thủ Viettel xuống sức rõ, tranh chấp yếu. Nếu SL Nghệ An có những tiền đạo giỏi thì họ đã giải quyết chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức chứ không cần phải vào loạt luân lưu.



SL Nghệ An xứng đáng lên ngôi

Vào trận SL Nghệ An chủ động phòng ngự. Phút 22, trong một pha tấn công bên sườn phải, một cầu thủ SL Nghệ An chuyển bóng vào vùng cấm, hậu vệ Viettel dùng chân cản bóng vụng để bóng văng chạm tay dẫn đến phạt đền. Trên chấm 11m, Xuân Tiến sút thắng thủ môn Huy Hoàng mở tỷ số 1-0 cho SL Nghệ An. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.



Hai trong số ba cầu thủ đồng vua phá lưới của Viettel

Sang hiệp hai, cụ thể phút 50, Văn Tú có pha dứt điểm cự ly trung bình, bóng bay không căng nhưng hiểm hóc ngoài tầm với thủ môn Cảnh Tiệp san bằng tỉ số 1-1 cho Viettel.



Cảnh Tiệp của SL Nghệ An đoạt thủ môn xuất sắc

Thời gian còn lại cả hai đội đều nỗ lực nhưng không bên nào ghi thêm được bàn, trận đấu bước vào loạt “đấu súng” trên chấm 11m. Phía SL Nghệ An sút tốt cả năm lần, trong khi đó Viettel đá hỏng lượt sút cuối đành nhìn đội bạn SL Nghệ An vô địch.





Văn Khánh (Viettel) đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải

SL Nghệ An vô địch xứng đáng vì họ già dặn hơn, sức mạnh, sức bền và thể hình cũng tốt hơn.



+ Các danh hiệu khác của giải:

- Đồng hạng ba: Sanna Khánh Hòa, B. Bình Dương.

- Fair Play: Sanna Khánh Hòa.

- Vua phá lưới- 4 bàn: Ba cầu thủ gồm Quốc Lộc (Sanna Khánh Hòa), Văn Tú, Văn Trường (Viettel).

- Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Văn Khánh (Viettel)

- Thủ môn xuất sắc nhất giải: Cảnh Tiệp (SL Nghệ An)