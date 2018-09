Thua Ấn Độ, gay go cho Việt Nam rồi!

Ấn Độ đá không hay nhưng họ quá khỏe, trong khi đó U-16 Việt Nam dường như đã quá rã rời trước những cầu thủ cao to của Ấn Độ sau 90 phút quần thảo trên mặt sân dù trời không mưa nhưng ẩm ướt, khó chịu.



Ấn Độ (áo trắng) cao, to và khỏe đã khiến U-16 Việt Nam gặp nhiều khó khăn

Dù là tuổi U-16 nhưng giải châu lục nên đá đủ mỗi hiệp 45 phút. Các cầu thủ Việt Nam có thể hình khiêm tốn hơn rất nhiều so với Ấn độ cao, to cực khỏe. Đã vậy mặt sân cỏ do nhiều ngày mưa có vẻ sình và sủng mấp mô, làm cho cầu thủ Việt Nam nhỏ con, lối chơi thiên về kỹ thuật lại thêm gặp khó khăn.



Ấn Độ chơi cũng không quá hơn Việt Nam nhưng họ biết tạo lợi thế bằng yếu tố có sẵn là chiều cao cân nặng, sức mạnh. Vào sân họ pressing ngay, các học trò HLV Vũ Hồng Việt mệt mỏi. Tuy nhiên nhờ cách chơi tinh tế, có kỹ thuật… nên U-16 Việt Nam trụ gần hết trận đấu. Tuy nhiên từ giữa hiệp 2 là thấy các cầu thủ Việt Nam xuống sức rất nhanh bởi va chạm với những cầu thủ cao to Ấn Độ quá tốn sức và hao tổn thể lực. Sau những pha đua tốc độ, những pha đối đầu tay đôi, các cầu thủ Việt Nam há hốc vì mệt.



Cái thua này khiến U-16 Việt Nam gặp khó khăn gấp bội

Tuy nhiên cũng cần phải đặt câu hỏi về điểm rơi của U-16 Việt Nam ở thời điểm hiện nay? Có vẻ như các em chưa có được phong độ cao nhất.



Khi trận đấu đi được 85 phút thì Vikram của Ấn Độ có pha đột phá dũng mãnh vào vùng cấm của thủ thành Nguyễn Duy Dũng. Vikram quá khỏe, một trung vệ của Việt Nam phạm lỗi ngoài vùng cấm nhưng Vikram không té ngã. Vikram tiếp tục cầm bóng vào bên trong vòng 16m50 thì trung vệ khác của Việt Nam phải phạm lỗi mới ngăn pha đi bóng quá mạnh mẽ…Vikram té ngã rất điệu nghệ và dẫn đến phạt đền.



Trong khi đó Indonesia vừa đánh bại Iran 2-0

Chính Vikram cầm bóng đặt vào chấm 11m và thắng được thủ môn Duy Dũng, ghi bàn duy nhất trận đấu.



Như vậy là quá gây go cho U-16 Việt Nam rồi. Hai đối thủ còn lại của U-16 Việt Nam ở VCK U-16 châu Á là Indonesia và Iran đều rất mạnh.

Ở trận trước đó Indonesia đã đánh bại Iran 2-0. Ấn Độ là đối thủ mà thầy trò Vũ Hồng Việt muốn đi tiếp thì phải lấy trọn ba điểm nhưng đã trắng tay.

Ngày 24-9 Việt Nam ra quân trận thứ hai vòng bảng gặp Indonesia lúc 19 giờ 45 trên sân Bukit Jalil.