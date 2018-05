(PL)- Nếu Nam Định chưa biết thắng đã thắng SL Nghệ An bị nghi ngờ là do đội SL Nghệ An thiếu động lực thì quyết định của trọng tài Nguyễn Văn Kiên trên sân Nha Trang trong trận Sanna Khánh Hòa - HA Gia Lai khiến nhiều người bất bình.