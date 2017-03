Trọng tài bỏ giải quốc tế về làm giải phong trào

Trọng tài Dương Ngọc Bích là người thay mặt ban trọng tài cuộc đua ký tên vào bảng kết quả sau mỗi chặng đua. Sự tắc trách trên càng khiến những bức xúc của các thành viên đoàn đua mấy ngày qua tăng cao bởi trước đó, kết quả do ban trọng tài công bố thường mắc những sai sót rất sơ đẳng. Đầu tiên ở chặng 1 (50 km vòng quanh TP Đà Nẵng), tên đội lẫn thứ hạng của Gạo Hạt Ngọc Trời bỗng nhiên biến thành Bảo vệ thực vật An Giang. Đến chặng 3 (Huế - Quảng Bình), hai tay đua Nguyễn Minh Việt, Rick Nobel mất cơ hội giành chiến thắng do bị lạc đường 6 km cuối lộ trình cũng chỉ vì trọng vài vẽ mũi tên chỉ đường không rõ ràng.





Không chỉ sai sót về bảng kết quả và lộ trình, việc chậm trễ báo giờ của trọng tài trên đường đua cũng khiến các đội đua bức xúc. Ảnh: MQ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Dương Ngọc Bích chính là người chịu trách nhiệm xịt sơn vẽ lộ trình. Tuy nhiên, nét vẽ quá mỏng khiến các lực lượng tham gia đoàn đua rất khó định hướng khi đang di chuyển trên đường đua. Trả lời về vấn đề này, Tổng Thư ký Nguyễn Ngọc Vũ cũng thừa nhận: “Không chỉ báo chí, các tay đua mà cả hội mô tô dẫn đường cũng phàn nàn về vấn đề trọng tài vẽ sơn chỉ đường. Sau góp ý này, chúng tôi sẽ chấn chỉnh để làm tốt hơn”.

Công tác trọng tài tiếp tục mắc sai sót ở chặng 4. Theo bảng kết quả tổng sắp áo xanh, tay đua xếp hạng 2 Trương Nguyễn Thanh Nhân xếp sau Jos Koop (đang mặc áo vàng nên không thể khoác thêm áo xanh) sẽ mặc áo xanh lúc thi đấu chặng 5. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao Trịnh Đức Tâm (hạng ba) lại được trao trách nhiệm này trước thời điểm chặng 5 xuất phát? Khi PV Hoàng Cường, bình luận viên dẫn chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6, hốt hoảng hỏi thì chỉ nhận được ậm ừ do cộng sai kết quả ở chặng 4.

Tuy nhiên, trong thông báo bảng kết quả ở chặng 5, ban trọng tài chỉ đính chính sự nhầm lẫn giữa thứ hạng của hai tay đua Trần Thanh Nhanh (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) và Võ Phú Trung (Gạo Hạt Ngọc Trời) trên bảng tổng sắp cá nhân chứ tuyệt nhiên không nhắc đến việc thay đổi tay đua mặc áo xanh thi đấu chặng 5 vào phút chót.

Hy vọng sắp tới những cái sai không đáng có này sẽ được công tác trọng tài ý thức hơn, chuyên nghiệp hơn và kịp khắc phục trước khi giải đua khép lại.