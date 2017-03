Trọng tài chạy trối chết vì bị cầu thủ rượt đánh

Trọng tài điều khiển trận đấu Vinaconex - Sanna Khánh Hòa là Nguyễn Thành Đức sau trận đã bị các cầu thủ Vinaconex quá khích rượt đuổi, đòi xử.

Sự việc bắt nguồn từ chiếc thẻ đỏ trọng tài Thành Đức phạt thủ môn Hoàng Đức của Vinaconex vào cuối trận. Theo chúng tôi, trọng tài đã đúng hoàn toàn khi rút thẻ đỏ lỗi đánh nguội của thủ môn Hoàng Đức khi trận đấu chỉ còn 40 giây. Tuy nhiên, do không bảo toàn được tỉ số, để Anh Tuấn của Sanna Khánh Hòa ghi bàn gỡ 2-2 vào những giây cuối khiến đội Vinaconex hết hy vọng vào bán kết nên đã tìm cách trút xuống trọng tài. Cũng may do ban tổ chức lường trước sự việc, trọng tài Thành Đức đã kịp thời chạy thoát thân.

Từ chiếc thẻ đỏ rất đúng luật của trọng tài Đức, đội Vinaconex mất người và bị gỡ hòa, thế là cầu thủ trút giận lên trọng tài. Ảnh: ANH TÀI

Đây là hành động không thể chấp nhận được và rất mong những người có trách nhiệm của VFF ra tay kịp thời với hình thức xử phạt thật nặng để đưa futsal Việt Nam vào kỷ cương.

Kết quả hòa 2-2 giữa Vinaconex và Sanna Khánh Hòa khiến trận tranh ngôi đầu Thái Sơn Nam tiếp Hoàng Thư Đà Nẵng không còn kịch tích như nhận định. Thua với tỉ số chung cuộc 1-2, Hoàng Thư Đà Nẵng (nhì bảng B) gặp Thái Sơn Bắc (nhất bảng A) trong khi Thái Sơn Nam (nhất bảng B) tiếp Tâm Nhật Minh (nhì bảng A) ở bán kết.

MINH QUANG