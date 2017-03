Trọng tài cũng gây thất vọng

Quả 11 mét chủ nhà Áo được hưởng ở phút cuối với Ba Lan, quả 11 mét trong trận Ý – Romania và hàng loạt những tình huống khác. Đặc biệt là sai lầm tệ hại khi tổ trọng tài trong trận Ý – Romania đã “cướp” của đội Ý một bàn thắng hợp lệ khi Luca Toni ghi bàn. May mà cuối cùng thì người Ý cũng vào vòng tứ kết mà không phải than khóc vì một bàn thắng bị trọng tài lấy đi. Đây cũng là tình huống mà Luca Toni có thể tự an ủi mình rằng anh cũng có được một bàn thắng và đã bị trọng tài lấy đi. Một cách an ủi để gỡ gạc.