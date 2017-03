Trọng tài Dương Văn Hiền: Tôi cây ngay không sợ chết đứng

Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi: “Nếu đánh bạc, TT Dương Văn Hiền sẽ bị loại khỏi danh sách đề cử Chiếc còi vàng 2008” Về việc trọng tài VFF, Dương Văn Hiền nằm trong số những người bị công an “hốt” một sới bạc về đồn, ông Mùi cho biết: “Ngay khi vừa được thông báo, tôi đã gọi điện cho trọng tài Dương Văn Hiền để hỏi rõ sự tình. Trọng tài Hiền trình bày lại rằng vào chiều ngày 7/9, anh ấy có tới Công viên nước ở huyện Củ Chi để chơi tennis, nhưng lúc đó trời mưa, không thi đấu được nên mấy nguời ở sân tennis liền đánh bài và anh Hiền có đứng đó xem. Và khi công an xuất hiện thì tất cả những người có mặt ở sới bạc đều bị mời về trụ sở làm việc để lấy lời khai. Nhưng anh Hiền nói với tôi rằng anh ấy được cơ quan công an mời về với tư cách nhân chứng chứ không phải người đánh bài”. Ông Mùi nói tiếp: “Trọng tài Hiền có khai báo rằng anh ấy chỉ đứng đó xem thôi chứ không chơi. Còn nếu cơ quan công an kết luận rằng trọng tài Hiền có tham gia đánh bài thì Hội đồng trọng tài sẽ kiến nghị rút tên anh Hiền khỏi danh sách đề cử Chiếc còi vàng 2008. Hôm qua (9/9), tôi đã yêu cầu trọng tài Hiền làm tường trình gửi cho LĐBĐ VN và Hội đồng trọng tài, trong đó phải có xác nhận của địa phương. Hiện nay tôi mới chỉ nắm được như vậy”. H.Huy