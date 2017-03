Trọng tài FIFA Võ Minh Trí: Hai lần rút thẻ đỏ ở Trung Quốc

Lần vào nghề của Võ Minh Trí và nỗi ám ảnh sân Cột Cờ Lần đầu trọng tài Võ Minh Trí được làm nhiệm vụ là giải Đội mạnh Toàn quốc 1997. Giải đấu đấy trọng tài Trí gặp nạn cùng tổ trọng tài Từ Minh Đăng làm nhiệm vụ trên sân Cột Cờ trận Thể Công - An Giang. Lần đấy cả tổ gặp nạn khi thủ môn An Giang "moi˝ bóng từ sau vạch cầu môn ra. Tình huống xảy ra rất nhanh và trợ lý không theo kịp nên trọng tài Từ Minh Đăng không công nhận bàn thắng. Và sóng gió nổi lên từ đấy khi khán giả đòi “thịt” cả tổ trọng tài. Trận đấu đấy cả tổ rời sân dưới một chiếc dù to để tránh cơn mưa đá, đồng thời bị các CĐV vây đòi xử tại chỗ và bắt phải thừa nhận mình sai nếu không sẽ không đảm bảo tính mạng. Đêm đấy cả tổ phải trú tạm trong doanh trại quân đội ngay tại sân Cột Cờ và đến khuya thì có người lẻn vào phòng đòi xử trọng tài Đăng. Lần đấy trọng tài Trí sợ quá đã khóc lóc và van xin kẻ lạ mặt đấy tha cho đồng nghiệp mình. Không lâu sau thì cả tổ đã tìm cách trốn khỏi nơi tạm trú giữa cái rét của mùa đông Hà Nội mà ai cũng quần ngắn áo thun, chân đất và trốn chạy như kẻ phạm tội. Đấy là kỷ niệm mà trọng tài Trí không bao giờ quên khi nhập môn làm nhiệm vụ ở giải vô địch quốc gia Việt Nam. N.NGUYÊN