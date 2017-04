Trung Quốc: Hành hung trọng tài, bị treo giò vĩnh viễn

Cầu thủ này và một số đồng đội đã rượt đuổi trọng tài chính He Zhibiao hơn 100 m và đè ông xuống mặt cỏ hành hung trong trận thua CLB Beijing 1-3. Hành động trên sau đó đã được các cảnh sát làm nhiệm vụ lao vào sân can thiệp nên trọng tài He Zhibiao không bị thương nghiêm trọng.

Ban kỷ luật của LĐBĐ Trung Quốc đã ra quyết định treo giò vĩnh viễn thủ phạm chính Zhao Shitong. Các đồng phạm gồm thủ môn Li Gen bị treo găng ba năm và trung vệ Hao Tengjiao bị treo giò ba năm. Hai cầu thủ khác của Tianjin nhận mức án treo giò hai năm.

Nguyên nhân dẫn đến việc trọng tài bị đánh hội đồng là vì ông đã truất quyền thi đấu của ba cầu thủ Tianjin trong trận trên và bị các cầu thủ cho là trọng tài này ăn hối lộ cố tình ép đội mình và đã tự xử trọng tài.