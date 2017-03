Trung Quốc thống trị, Tiến Minh dừng bước

Lâu lắm rồi người hâm mộ mới có dịp chứng kiến cảnh các tay vợt Trung Quốc đổ bộ vào giải đấu cao cấp nhất của Việt Nam. Dù không đưa sang các hảo thủ hàng đầu thế giới như Lin Dan, Long Chen, Bao Chun Lai, Chen Jin… nhưng các tay vợt Trung Quốc thực sự là nỗi ám ảnh không chỉ cho các đối thủ chủ nhà. Tham dự đủ năm nội dung, các VĐV Trung Quốc tỏ ra vượt trội so với các đoàn khác. Trong số 20 trận tranh tài ở ngày thi đấu hôm qua, có đến 13 trận có sự góp mặt của các tay vợt Trung Quốc.

So với tay vợt chủ nhà Nguyễn Tiến Minh hạng 9 thế giới, mặc dù các tay vợt Trung Quốc có thứ hạng không cao (do ít thi đấu quốc tế) trên bảng tổng sắp nhưng không vì thế mà có thể đánh giá yếu họ, bởi từ lâu Trung Quốc được biết đến như một cường quốc về môn cầu lông của thế giới.

Nếu ở trận tranh vòng ba hạ tay vợt trẻ Pisit (Thái Lan), Tiến Minh chỉ dùng 80% sức lực thì cuộc so tài tứ kết gặp Yueken Chen ít tên tuổi, tay vợt chủ nhà đã hoàn toàn bó tay trước những cú đập cực mạnh của đối thủ. Với thể hình cao to và cách di chuyển linh hoạt, Yueken hạ hạt giống số một 21/12 séc đầu. Séc hai, Tiến Minh chơi đeo bám và thua tiếp 19/21, ngậm ngùi nhìn đối thủ vào bán kết.

Một thất bại khó nuốt trôi của tay vợt số một Việt Nam.

MINH QUANG