Trung Quốc vững ngôi đầu

Ở nội dung 200m tự do nữ có sự góp mặt của khá nhiều những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới ở nội dung này, như Katie HOFF của Mỹ, Federica PELLEGRINI của Italia,… tất cả đã làm nên một cuộc đua cực kỳ ngoạn mục. Cho dù xuất phát và thực hiện 50m đầu không thực sự xuất sắc so với các VĐV khác, nhưng Federica PELLEGRINI vẫn xuất sắc cán đích với thành tích 1:54.82, lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung này. Kỷ lục cũ do chính chị lập nên ngay tại kỳ Olympic này với thành tích 1:55.45. Về thứ 2 là VĐV Sara ISAKOVIC của Slovenia và về thứ 3 là một VĐV của nước chủ nhà Jiaying PANG. Katie HOFF của Mỹ chỉ về thứ 4 ở nội dung này.

Ở nội dung bơi bướm 200m dành cho nam, những tưởng kình ngư người Mỹ Michael Phelps sẽ không thể thành công trong mục tiêu 8 HCV của mình khi có bước xuất phát cũng như nhập cuộc 50m đầu tiên không thực sự tốt. Tuy nhiên, ở những chặng tiếp theo, với bản lĩnh, tài năng và kinh nghiệm của mình, kình ngư người Mỹ Michael Phelps không chỉ xuất sắc cán đích đầu tiên mà anh còn xô đổ kỷ lục thế giới, do chính anh lập nên cách đây không lâu. Với thành tích 1:52.03, Michael Phelps đã có HCV thứ 4 tại kỳ Olympic lần này, xô đổ kỷ lục thế giới do chính lập nên với thành tích 1:52.09. HCB thuộc về Laszlo CSEH của Hungaria và HCĐ thuộc về VĐV Takeshi MATSUDA của Nhật Bản.

Ở nội dung 4x200m dành cho nam, đội bơi của Mỹ với sự góp mặt của Michael Phepls đã có một sự xuất phát cực kỳ tuyệt vời khi bỏ xa đội bơi của Nga đến hơn 2s và khoảng cách đó tiếp tục được gia tăng trong những lần tiếp sức sau đó. Để rồi, người Mỹ tiếp tục lên ngôi tại đường đua xanh ở nội dung này với thành tích 6:58.56, lập kỷ lục thế giới mới và Olympic ở nội dung này. Về thứ 2 là đoàn VĐV Nga, thứ 3 là đoàn VĐV Australi. Cá nhân Michael Phelps đã có chiếc HCV thứ 5 trong mục tiêu 8 HCV mà anh đặt ra trước khi bước vào Olympic Bắc Kinh 2008.

Trận chung kết thể dục dụng cụ dành cho nữ đầy kịch tính vừa mới kết thúc cách đây không lâu. Cho dù không có một cá nhân nào thực sự nổi bật nhưng với trình độ đồng đều của các thành viên, đội TDDC của nước chủ nhà Trung Quốc đã mang về cho đoàn thể thao nước này thêm một chiếc HCV, với tổng điểm 188.900. Đội TDDC của Mỹ về vị trí thứ 2 với 186.525 điểm, thứ 3 là đội TDDC của Rumania về vị trí thứ 3 với 181.525 điểm.

Chung kết môn nhảy cầu mềm đôi nam 3m chứng kiến sự vượt trội của các VĐV nước chủ nhà khi họ tỏ ra chắc chắn và xuất sắc trong cả 6 lượt nhẩy của mình. Luôn đạt số điểm cao nhất trong mỗi lượt nhẩy, đôi VĐV WANG Feng và QIN Kai của nước chủ nhà đã giành HCV với tổng số điểm là 469.08 điểm. HCB ở nội dung này là đôi VĐV của Nga Dmitry SAUTIN và Yuriy KUNAKOV với 421.98 điểm, HCĐ thuộc về cặp VĐV Illya KVASHA/Oleksiy PRYGOROV của Ukraine với 415.05 điểm.

Các bạn có thể theo dõi trực tiếp diễn biến các nội dung thi đấu trong ngày thi đấu thứ 5 Olympic Bắc Kinh trên hai kênh sóng VTV3 và VCTV3 của Đài THVN.