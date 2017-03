Trung vệ Chí Công của Bình Dương bị chém

Những vụ cầu thủ bị chém - Tháng 4-2003, sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An trên sân Chi Lăng, nhóm bạn của thủ môn Ngọc Thế (Đà Nẵng) với một nhóm khác xô xát ở vũ trường Phương Đông. Khi ra về, Ngọc Thế bị đâm trọng thương và sau đó tòa án xử hung thủ 21 tháng tù giam. - Tháng 6-2003, Huỳnh Đức bị chấn thương vùng bụng kín phải mổ nội soi ở BV Hoàn Mỹ (Đà Nẵng). Dư luận rộ lên cái tin Huỳnh Đức tham gia một vụ đánh nhau ở quán bar Tommy trên đường Lý Tự Trọng. - Tháng 8-2005, cầu thủ Nguyễn Phi Hùng của Sông Lam Nghệ An bị hai người lạ mặt dùng dao chém vào lưng. Trước đó, Phi Hùng có cãi vã với vài người ở quán bia Song Quỳnh, thành phố Vinh. - Tháng 8-2008, cầu thủ Phan Thanh Hoàn của Sông Lam Nghệ An bị chém vào vai do mâu thuẫn với nhóm khác khi đi xe máy trên đường. GH