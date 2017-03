Trung vệ Lê Bật Hiếu: “Tôi đã từng nghĩ quẩn…”

. Việc được gọi vào đội tuyển Việt Nam tham dự hai trận giao hữu có bất ngờ với anh không?

+ Quá bất ngờ! Trong thời gian qua, tôi rất ngại gặp báo chí mà chỉ biết cố gắng thi đấu tốt. Bóng đá là nghề của mình và may mắn ông trời không phụ những nỗ lực của tôi.

. Lần này còn có cả Phước Vĩnh, đồng nghiệp cùng có những kỷ niệm buồn sau SEA Games 23…

+ … Cuộc đời không ai tránh khỏi sai lầm anh ạ. Tôi cũng cảm thấy may cho mình, may cho Phước Vĩnh, Quốc Anh hay Văn Trương. Chúng tôi đều yên lặng gặm nhấm sự trừng phạt vì lỗi lầm do mình gây ra cho đến ngày được thi đấu và cố gắng làm lại từ đầu. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, như Văn Quyến và Quốc Vượng không may mắn còn do chấn thương lẫn ý chí, nghị lực đã cản trở họ.

Bật Hiếu (trái) trở lại mạnh mẽ. Ảnh: ANH ĐỒNG

. Phải chăng sự đi xuống của Như Thành, Đình Luật, Chí Công và Phước Tứ bị chấn thương nên cơ hội cho Hiếu và Vĩnh lớn hơn?

+ (Cười) Nói thế thì… buồn quá! Bóng đá đôi lúc tai nạn của người này lại là cơ hội của người khác nhưng tôi nghĩ cái chính là chúng tôi đã phấn đấu miệt mài để khẳng định mình và chuộc lỗi với người hâm mộ.

. Lần đầu tiên trở lại đội tuyển quốc gia sau bảy năm, anh nghĩ mình có còn bỡ ngỡ?

+ Bảy năm qua, tôi vẫn luôn khát khao khoác áo tuyển. Những ngày ở tù, tôi cứ nhủ vì sao mình dại dột để rồi suýt đánh mất tất cả. Tôi đã từng nghĩ quẩn vì không tìm thấy lối ra nhưng rồi thấy mình còn trẻ, được người thân, đồng đội động viên, thế là tôi có thêm nghị lực để nắm bắt cơ hội. Tôi muốn người hâm mộ quên đi Bật Hiếu ngày nào. Con người một khi đã nhận ra sai lầm thì họ rất mong có cơ hội chuộc lại lỗi lầm ấy.

. Xin cảm ơn anh và chúc thành công.

TẤN PHƯỚC thực hiện