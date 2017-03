Trước khi đến Việt Nam, Man City thua thảm Real 1-4

Trước khi rời Úc, đối thủ của tuyển Việt Nam đã bị thầy trò Rafa Benitez của Real Madrid hạ gục 4-1 tại sân Melburne với số lượng khán giả 99.383 người. Đây là món quà đẹp cho tân HLV Rafa của Real bởi đây là trận cầm quân đầu tay của ông khi đá giao hữu quốc tế. Một số CLB châu Âu đến Úc đá giải giao hữu quốc tế mời trong đó có Real và Manchester City.



Ronaldo, Bale và đồng đội hạ nhục Man. City tối 24-7

Điều đáng nói là chuyến du đấu trước mùa giải lần này, đội bóng thành Manchester thiếu vắng ba trung vệ trụ cột trong đó có Vincent Kompany. Lý do mà ba trụ cột hàng thủ của Man. City gồm Kompany, Demichelis và Eliaquim không đi vào giờ chót là do bị bệnh.

HLV Manuel Pellegrini của Man.City nói: “Đây quả là một đêm tồi tệ của chúng tôi, tuy nhiên do chúng tôi có quá nhiều cầu thủ chấn thương và ngả bệnh nên không có lực lượng mạnh nhất. Đối đầu với Real có hàng công mạnh nhất thế giới trong thế mà chúng tôi thiếu nhiều trụ cột ở hàng phòng ngự thì tất nhiên…tai họa ập đến”.

Bốn cầu thủ ghi bàn cho Real đều là những trụ cột. Karim Benzema mở bàn cho Real phút 21. Gareth Bale nhân đôi cách biệt bằng cú voley chân phải trong vùng cấm. Bàn thứ ba do công Ronaldo “lốp” bóng qua đầu của thủ môn Joe Hart. Bàn cuối cùng của Real do công Pepe ghi. Bàn gỡ danh dự cho “Man xanh” do công Yaya Toure ghi từ chấm phạt đền khi trung vệ Ramos để bóng chạm tay trong cùng cấm khi ngăn cản pha đột phá của Raheem Sterling.

Trận đấu này sân Melbourne thu hút lượng khán giả 99.383 người vào xem. Phá kỷ trận Liverpool đá với CLB Melbounre Victory năm 2013 thu hút 95.446 người vào xem.

Sau khi thua đậm Real, thầy trò HLV Pellegrini lên đường bay sang Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 27-7.