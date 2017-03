Trước làn sóng cầu thủ ngoại nhập tịch: Lợi và hại!

Mùa 2009 hoặc chậm nhất là mùa 2010 có thể khán giả Việt Nam sẽ nghe được đoạn tường thuật sau: “... Từ sân nhà, Đoàn Văn Nirut phát bóng lên cho Đoàn Văn Sakda và cầu thủ này vượt qua Võ Quốc Issawa rồi sút tung lưới Phan Văn Santos...”.

Chuyện đấy hoàn toàn có thật bởi làn sóng nhập tịch đang là “mốt” của các CLB Việt Nam.

Cầu thủ ngoại thành nội ai có lợi?

Một đồng nghiệp có quan hệ rất tốt với các cầu thủ ngoại có thâm niên ở Việt Nam từng thuật lại câu chuyện các cầu thủ ngoại, mà đặc biệt là những cầu thủ gốc Phi và Nam Mỹ rất muốn tìm các CLB đỡ đầu và bảo lãnh mình để làm thủ tục nhập tịch. Nguyên do được chính các cầu thủ này tâm sự rất thật, đó là họ sẽ có một khoản tiền rất lớn từ ông chủ các CLB, bởi giúp cho đội bóng “chống lại” quy định một đội bóng chỉ có ba cầu thủ ngoại trên sân.

Mùa 2008, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến thủ môn gốc Brazil là Santos ra sân với cái tên Phan Văn Santos và nói như tất cả các HLV của 13 đội còn lại là Đồng Tâm được hưởng lợi, vì thực chất là họ đá với bốn cầu thủ ngoại do cái tên Santos đã trở thành cầu thủ nội.

Cách đây không lâu, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HA Gia Lai khi tâm sự với các phóng viên thể thao đã chỉ ra một so sánh rất thực tế mà nếu đặt yếu tố tiền lên trên thì việc có một cầu thủ ngoại nhập tịch sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua một cầu thủ nội chất lượng kém hơn.

Mua một trung vệ giỏi như Vũ Như Thành phải mất ít nhất là năm tỷ đồng, trong khi để có một cựu trung vệ đội tuyển quốc gia Thái Lan là Nirut giỏi không kém và đăng ký là cầu thủ nội thì không cần phải “mua”, đồng thời việc trả lương cũng thấp hơn số tiền mà Bình Dương phải trả cho Như Thành rất nhiều.

Ở đây không phải vì đồng bath của Thái mất giá hay vì giá trị đồng của Việt Nam tăng mà cái chính là sự định giá cầu thủ của bóng đá Việt Nam có một khoảng chênh rất lớn so với các quốc gia. Một phần cũng do lượng cầu của bóng đá Việt Nam vượt quá xa so với lượng cung. Điều mà các hệ thống đào tạo giờ đang thu hẹp lại, bởi thói quen của các ông chủ ở CLB là đổ tiền mua cầu thủ dễ hơn và thực tế hơn là đào tạo nhưng chẳng sử dụng cầu thủ được lâu.

... và hại

Các nhà chuyên môn khi được hỏi thường nói sẽ có lợi cho bóng đá Việt Nam, vì sẽ tạo sự cạnh tranh lành mạnh mà các cầu thủ nội sẽ phải hoàn thiện mình để sánh với “nội binh” đã nhập tịch.

Thực chất thì bóng đá Việt Nam đang hứng chịu một thiệt hại rất lớn, đó là nhà nhà cùng lo nguồn “nội binh” đến từ các quốc gia và các châu lục nhưng lại đồng loạt bỏ qua yếu tố đào tạo con người ở những tuyến năng khiếu kế thừa.

VFF nếu làm một thống kê đầy đủ chắc chắn sẽ nhìn ra những lò đào tạo một thời nay đang thoái hóa. TP.HCM, Hà Nội nay không còn đi đầu về đào tạo. Đồng Tháp tính con đường ngắn hơn nhưng thu hoạch sớm hơn mà không chịu tiếng “Công anh xúc tép nuôi cò...”. Sông Lam sau khi “trụi” một thế hệ giờ không còn mặn mà đổ tiền đầu tư bóng đá trẻ...

Phần lợi trước mắt và tức thời đã che lấp đi phần hại khi nhiều CLB đang ra sức tăng cầu thủ nội từ nguồn ngoại để lách luật.

Qua bài viết này, chúng tôi chỉ gióng lên một hồi chuông để những nhà làm bóng đá nhìn nhận hết những vấn đề và thậm chí là nhìn xa hơn cho cái gọi là sự phát triển của bóng đá nước nhà trước một “làn sóng” đang được xem là phong trào.