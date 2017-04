Trước vòng 3 giải hạng nhất QG 2009: Tiếng thở dài Cố đô

Cuộc thử thách cho ứng viên số 1

V.Ninh Bình là ứng cử viên số 1 trong cuộc đua thăng hạng và lịch thi đấu với 3 trận liên tiếp trước các đối thủ khó chơi là sự thử thách rất lớn với năng lực của họ. Ninh Bình đã đánh bại Quảng Ninh, nhưng lại hòa với HPHN ngay ở sân nhà. Nếu chiều nay Ninh Bình không thể vượt qua được HNACB, người ta có quyền nghi ngờ họ.

Điều băn khoăn của của V. Ninh Bình hiện nay không nằm ở hàng thủ. Vì Lưu Ngọc Hùng, Hùng Dũng, Trọng Bình, Bình Phương, hay chốt chặn Mykola vẫn giữ được hệ số an toàn bên phần sân nhà. Vấn đề nằm ở chỗ, khi quả bóng được đưa qua vạch giữa sân, các cầu thủ sẽ xử lí, chuyền đến chân ai, và tiếp cận khung thành như đối phương như thế nào. Trận cầu vớiHP.HN, với lợi thế hơn cầu thủ ngoại trên sân (nhập tịch Mykola và Maxwell), V.Ninh Bình gần như kiểm soát trận đấu, nhưng các học trò của ông Xương lại tấn công rối rắm.

Trong cách chơi của Ninh Bình, dễ thấy họ đang thiếu hẳn một tiền vệ tổ chức có đầu óc, kiểu như Hữu Thắng lúc còn sung sức. Hà Hoàng Đảm dù chơi nhiệt tình, xông xáo, nhưng ít sự sáng tạo. Mà hôm nay, Hoàng Đảm bắt đầu chịu án phạt treo giò 5 trận vì tội chửi trọng tài. Hàng công của Ninh Bình có khá nhiều các sự lựa chọn, như Maxwell, Suileiman, Rotam hay John. Nhưng việc bỏ lỡ hàng tá cơ hội trong trận gặpHP.HN, làm ông Xương cũng đang đau đầu với khâu dứt điểm của các ông Tây khi bị hậu vệ đối phương đeo bám quyết liệt. Muốn giành được điếm số tối đa tại Hàng Đẫy, ông Xương chắc chắn phải tìm được lời giải cho bài toán nói trên.

Ở phía bên kia, bất ngờ thua đau trước Than Quảng Ninh, HN.ACB của HLV Nguyễn Công Vinh hẳn không muốn bị bỏ lại phía sau. Nếu như ông Xương đau đầu với những tính toán ở hàng công, thì đồng nghiệp trẻ Công Vinh cũng đang loay hoay để tìm ra phương án khi đối phương bắt chết con “át chủ” Thành Lương. Phần còn lại của HN.ACB tuy là những gương mặt kì cựu, nhưng đa phần đã gần tuổi băm, không đủ sức chiến đấu cả 90 phút. Ngoại binh Gajic Goran, Alexander Campos chất lượng chỉ đạt mức trung bình. Đặt lên bàn cân rõ HN.ACB đang yếu thế, nhưng được đá tại Hàng Đẫy và vì sự tự ái, rất có thể V.Ninh Bình khó có 3 điểm. Nhiều khả năng, đây sẽ là một trận hòa.

Ngáng đường Hòa Phát ?

HPHN là đội bóng hòa nhiều mà ít thấy phát. Có vẻ như thói quen này tiếp tục đeo bám họ xuống tận hạng Nhất dù cho HPHN đã có HLV mới và rất nhiều tân binh. Chính bởi vậy, họ hành quân xuống Quảng Ninh với khát vọng thay đổi. Chỉ tiếc, điều này không dễ, vì Than Quảng Ninh không phải tay mơ. Sau khi thua V.NB ở vòng 1, Thanh QUảng Ninh đã thắng HNACB trong một trận đấu đá sòng phẳng, trung thực. Chiến thắng giúp cho tinh thần của đất Mỏ phơi phới. Nhưng cũng cần phải nói đối thủHP.HNdưới bàn tay của ông Nguyễn Thành Vinh, không dễ ăn đối với mọi đối thủ. Đó là lí do tại sao, V.Ninh Bình phải ngậm đắng nhìn quân ông Vinh rời Hoa Lư với 1 điểm. Nếu Than chơi kiểu bề trên, rất có thể họ sẽ dính bẫy của HLV xứ Nghệ.Khả năng này xảy ra rất cao, và khi đó HPHN sẽ thắng.

Nhưng rất có thể, sẽ không có đội bóng nào soán được ngôi của Tây Ninh. Đội bóng không được đánh giá cao hồi đầu mùa này đang lơ lửng trên mây sau 2 trận thắng liên tiếp trước Đồng Nai 3-2 và Sài Gòn United 2-1 để tạm chiếm ngôi đầu. Chiều nay, thầy trò ông Giang “đen” lại được tiếp sức khi được chơi trên sân nhà để đón TPK Tiền Giang. Với sự hiện diện của vị khách đặc biệt Calisto, trận đấu chắc chắn sẽ nóng hơn. Ưu thế sân nhà và cộng với tinh thần đang lên, rất có thể họ sẽ có thêm 3 điểm để duy trì ngôi đầu bảng.