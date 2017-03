Trước vòng đấu Knock-out: Nam Mỹ tương tàn, sẽ có đại chiến Pháp – Đức

Ngay sau vòng bảng, 8 cặp đấu ở vòng 16 đội cũng đã được xác định. Vòng đấu loại trực tiếp sẽ bắt đầu vào 23 giờ đêm mai với trận khởi đầu là màn so tài giữa Brazil và Chile. Cùng PLO điểm lại các cặp đấu và cơ hội của các đội bóng trước cuộc chiến sinh tử này.

Brazil-Chile và Colombia-Uruguay: Nam Mỹ tương tàn

Kết thúc vòng đấu bảng, có 5/6 đội Nam Mỹ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Đây là thành công chung của các đội Nam Mỹ. Tuy nhiên, việc bốc thăm phân nhánh và xếp cặp đấu loại trực tiếp sau vòng bảng đã khiến người Nam Mỹ sớm rơi vào cảnh tương tàn. Điều may mắn duy nhất là với việc phân nhánh như vậy, người Nam Mỹ sẽ có ít nhất một đại diện góp mặt ở vòng bán kết.

Ở cặp Brazil-Chile, cán cân đang nghiêng về chủ nhà Brazil nhưng Chile cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Việc Chile loại nhà ĐKVĐ thế giới và Châu Âu Tây Ban Nha bằng trận thắng 2-0 đã cho thấy thực lực của họ khó lường thế nào. Brazil vẫn ở cửa trên, nếu thi đấu đúng sức họ sẽ thắng nhưng trong một ngày đẹp trời các cầu thủ Chile có thể khiến mọi đội bóng gặp họ phải ôm hận.

Cặp Colombia-Uruguay có vẻ là cặp đấu cân bằng nhất. Nằm trong bảng B tử thần, Uruguay sau khởi đầu chậm chạp đã có màn tăng tốc ngoạn mục khi hạ cả Anh lẫn Italia để góp mặt ở vòng đấu này. Bước vào vòng đấu knock-out, Uruguay chịu mất mát lớn khi tiền đạo chủ lực Suarez do lỗi “cẩu sực” đối thủ nên bị FIFA ra án treo giò 9 trận cấp độ đội tuyển và 4 tháng hoạt động bóng đá. Điều này đồng nghĩa Suarez đã sớm nói lời chia tay World Cup. Một Uruguay không Suarez là một đội bóng tầm thường thế nào chắc ai cũng biết khi xem Costa Rica hạ nhục họ ra sao tại trận mở màn.

Colombia sau nhiều năm làm cái bóng của các đội Nam Mỹ khác như Brazil, Argentina và phần nào đó là Uruguay đã có màn lột xác hoàn toàn tại giải đấu năm nay. Thành tích toàn thắng tại vòng bảng của Colombia đã nói lên tất cả. Hiện tại, Colombia chính là đội bóng khó bị đánh bại nhất trong số các đội không thuộc diện "ông lớn" góp mặt tại vòng đấu knock-out. Ai phải rời cuộc chơi trong cặp đấu này cũng đều là điều đáng tiếc.

Dự đoán cặp đấu tứ kết: Brazil gặp Colombia

Hà Lan – Mexico và Costa Rica – Hi Lạp: Hà Lan thẳng tiến

Hà Lan có một khởi đầu World Cup không thể tuyệt vời hơn khi họ toàn thắng cả 3 trận trong một bảng đấu được đánh giá là khó khăn. Đặc biệt, Hà Lan đã hạ nhục nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha đến 5-1 trong trận mở màn. Có vẻ như với việc rơi vào một nhánh đấu khá nhẹ ở vòng knock-out, Hà Lan sẽ dễ dàng có mặt tại bán kết.

Tuy nhiên, trước hết Hà Lan cần phải vượt qua một Mexico đang vào phom. Mexico có một vòng loại World Cup đáng quên khi phải chật vật và may mắn lắm họ mới có thể góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Brazil. Nhưng càng thi đấu, Mexico càng cho thấy sự lì đòn và một bản lĩnh đáng ghờm. Nằm trong một bảng đấu mà ngoài Brazil vượt trội, các đối thủ còn lại như Cameroon, Croatia không hề thua kém thậm chí so về phong độ thì hơn đứt Mexico nhưng Mexico vẫn lần lượt hạ đo ván cả hai đối thủ này đường hoàng có mặt tại vòng 1/16.

Với Hà Lan, họ có thể có khởi đầu như mơ, nhưng người Hà Lan cần phải nhớ đến một kỳ Euro 2008 đáng thất vọng để rút kinh nghiệm. Tại Euro năm đó, Hà Lan rơi vào bảng tử thần với sự góp mặt của Pháp, Italia nhưng họ vẫn thi đấu cực hay và toàn thắng 3 trận vòng bảng. Trong đó có 2 trận thắng “tàn sát” trước Italia và Pháp lần lượt với tỉ số 3-0 và 4-1. Thời điểm đó, Hà Lan được cả thế giới tung hô và ngưỡng mộ nhưng vào đến vòng loại trực tiếp họ bất ngờ nhận phải thất bại cay đắng khi bị người Nga hạ gục 3-1 trong hiệp phụ. Kinh nghiệm xương máu đó chắc Hà Lan sẽ không thể nào quên. Và nếu Hà Lan thi đấu tập trung hơn họ sẽ dễ dàng có mặt tại bán kết.

Trận Costa Rica – Hi Lạp được xem là cặp đấu gây bất ngờ nhất. Trong 16 đội vào vòng knock out có lẽ 2 đội này bị đánh giá yếu nhất. Trong khi các cầu thủ Hi Lạp đã qua thời hoàng kim sau khi bất ngờ vô địch Euro 2004 và chỉ vượt qua vòng bảng nhờ sự may mắn thì Costa Rica đã có một vòng bảng World Cup không thể nào quên khi lần lượt cho 3 đội đã từng vô địch thế giới Uruguay, Italia và Anh “ngửi khói”. Có thể nói, không phải Bỉ mà chính Costa Rica mới xứng đáng là chú ngựa ô của giải đấu năm nay. Ở cặp đấu này, so về độ quái thì Hi Lạp hơn một bậc nhưng nếu “đấu” về phong độ thì Costa Rica hơn đứt Hi Lạp. Một cặp đấu rất khó nhận định người thắng kẻ bại.

Dự đoán cặp đấu tứ kết: Hà Lan – Hi Lạp

Pháp-Nigeria và Đức-Algeria : Sẽ có đại chiến Pháp – Đức

Khi bóng chưa lăn, CĐV Algeria có quyền mơ mộng về chiếc cúp vàng danh giá cho đội bóng của mình. Ảnh: FIFA.com

Tuyển Pháp đang trở lại thời oanh liệt khi đội hình của họ khá đồng đều với sự kết hợp giữa những cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp như Karim Benzema, Yohan Cabaye,… và những cầu thủ trẻ đầy tài năng như Paul Pogba, Varane. Đặc biệt, với việc loại những cầu thủ mang mầm móng nổi loạn như Sami Nasri, tuyển Pháp đã trở nên cân bằng hơn, đoàn kết hơn và đồng đội hơn. Chính điều này đã làm nên một tuyển Pháp thi đấu cực kỳ ăn ý và đáng sợ tại vòng bảng.

Trong khi đó, những chú đại bàng xanh Nigeria may mắn vượt qua vòng bảng mặc dù thi đấu không tốt. Trận đấu hay duy nhất của Nigeria tại vòng bảng lại là trận thua Argentina 2-3. Với tương quan lực lượng và phong độ như vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Pháp là đội đi tiếp.

Cặp Đức-Algeria được đánh giá là cặp đấu chênh lệch nhất trong 8 cặp đấu vòng knock-out. Trong khi Đức luôn là “ông kẹ” tại các giải đấu lớn như World Cup hay Euro thì đây mới là lần đầu tiên Algeria nếm trải cảm giác vượt qua vòng bảng trong một kỳ World Cup. Quá khứ là vậy, hiện tại cũng không ủng hộ Algeria, khi Đức tại World Cup lần này sở hữu một đội hình đồng đều với nhiều cá nhân nổi trội và đang ở độ chín của sự nghiệp cầu thủ. Sẽ là bất ngờ lớn nhất tại VCK World Cup lần này nếu Đức không phải là đội đi tiếp.

Dự đoán cặp đấu tứ kết: Pháp - Đức

Argentina-Thụy Sỹ và Bỉ-Mỹ: Argentina sẽ bay trên đôi chân Messi

Trong màu áo CLB, Messi hay bao nhiêu thì khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Messi lại thi đấu nhạt nhòa bấy nhiêu. Nhưng đó có lẽ đã là chuyện quá khứ. Messi ở VCK World Cup lần này là một Messi mà người ta luôn say mê và ngưỡng mộ như trong màu áo CLB Barcelona. Việc Messi ghi đến 4/5 bàn thắng của Argentina tại vòng bảng đã chứng tỏ anh lợi hại thế nào. Trong một ngày thi đấu đúng phong độ thì không ai có thể cản được Messi. Người Argentina đã kiên nhẫn chờ đợi Messi tỏa sáng quá lâu. Và đây có thể là lúc họ nhận trái ngọt.

Thụy Sỹ dưới sự dẫn dắt của HLV Ottmar Hitzfeld luôn là một đối thủ khó chơi với bất kỳ đội bóng nào. Đặc biệt, sau giải đấu này, HLV Ottmar Hitzfeld sẽ giải nghệ. Do đó, còn ở băng ghế huấn luyện ngày nào, chắc chắn Hitzfeld sẽ tung hết những ngón nghề từng giúp ông thành danh để giúp Thụy Sỹ có thể tạo nên một bất ngờ nhỏ trước khi ông nói lời chia tay.

Cặp Bỉ-Mỹ được đánh giá là cân tài cân sức. Trong khi Bỉ đang cho ra lò một lứa cầu thủ cực kỳ triển vọng với những cái tên mà đội bóng nào cũng thèm muốn ở tất cả các tuyến như Thibaut Courtois, Vincent Kompany, De Bruyne, Januzaj, Lukaku, Eden Hazard,… thì người Mỹ cũng trình làng một bộ mặt tươi mới dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Jurgen Klinsmann. Đây sẽ là một cuộc đối đầu nảy lửa giữa một đổi tuyển Bỉ trẻ trung và đầy tài năng với một tuyển Mỹ tươi mới và đầy khát khao.

Dự đoán cặp đấu tứ kết: Argentina-Bỉ

PHẠM QUANG