Trưởng, Phó ban trọng tài khiếu nại VFF: Đòi lại danh dự

Hai ngày sau cuộc họp Ban chấp hành VFF (29-9), ông Dương Vũ Lâm không đồng ý với cách xử lý sự việc của VFF nên đã cùng ông Tấn làm đơn khiếu nại. Tại cuộc họp này, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xác nhận cơ quan điều tra không có chứng cứ rõ ràng nên mặc nhiên nghi án trọng tài nhận hối lộ 100 triệu đồng sau trận Thanh Hóa - HA Gia Lai chính thức khép lại.

Chống tiêu cực là một yêu cầu bức thiết của làng bóng Việt Nam và khi nghi án nổ ra, dư luận rất ủng hộ với quyết định của VFF mời cơ quan điều tra vào cuộc. Thế nhưng VFF thay vì phân biệt giữa chức năng của Ban Trọng tài và đối tượng thuộc diện điều tra (bốn trọng tài điều khiển trận đấu) thì ông chủ tịch VFF lại sốt sắng ký quyết định “đình chỉ nhiệm vụ” hai ông trưởng và phó Ban Trọng tài để phục vụ công tác điều tra.

Trên thực tế, thông tin bốn trọng tài (Đinh Hải Dương, Phạm Bá Chiến, Đỗ Mạnh Hà và Kiều Việt Hùng) nghi nhận tiền từ một người lạ mặt do chính Trưởng ban tổ chức (BTC) giải Trần Duy Ly tiết lộ cho Phó Ban Trọng tài Đoàn Phú Tấn và nhờ tìm hiểu giúp hồi giữa tháng 4. Ngay sau đó, Ban Trọng tài đã ngưng nhiệm vụ của bốn trọng tài này và yêu cầu giải trình. Đơn khiếu nại trình bày rõ: “Ban Trọng tài không có chức năng, nghiệp vụ điều tra nên chỉ có thể tiến hành biện pháp tạm ngừng phân công khi có nghi vấn, chờ những kết luận cuối cùng của VPF và BTC giải (VPF và BTC giải có bộ phận đặc trách an ninh và thường xuyên phối hợp với cơ quan công an trong khi điều hành giải). Khi có kết luận chính thức của BTC giải, Ban Trọng tài sẽ tiến hành việc báo cáo lãnh đạo VFF để xin ý kiến chỉ đạo về xử lý, sử dụng các trọng tài có liên quan”.

Công văn đình chỉ nhiệm vụ vội vã của ông chủ tịch VFF khiến ông Dương Vũ Lâm lao đao khổ sở. Ảnh: CTV

Bất ngờ vào Chủ nhật 9-6, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đình chỉ nhiệm vụ hai ông trưởng, phó Ban Trọng tài với lý do “Cố tình giấu nhẹm thông tin, không báo cáo cho lãnh đạo VFF”.

Về tình tiết này, ông Lâm cho rằng: “Thường trực VFF ra quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ của chúng tôi với lý do “để phục vụ công tác điều tra”, rồi sau đổi là “để phối hợp với công tác điều tra” là không cần thiết, không thỏa đáng. Thời hạn nêu trong quyết định là “cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra và của VFF” là một thời hạn không rõ ràng”. Cần biết thêm là trong ngày nghỉ mà ông chủ tịch VFF “cắt ghế” lãnh đạo Ban Trọng tài vào thời điểm ông Lâm đang ngồi với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn kiêm Phó Chủ tịch VFF để làm sáng tỏ nghi án này.

Ông Lâm chia sẻ trong ba tháng qua, bản thân ông phải chịu nhiều ánh mắt soi mói, nghi kỵ từ nhiều giới xuất phát từ quyết định đình chỉ nhiệm vụ. Trong đó, ông chủ tịch VFF đã để những câu từ không chuẩn khiến dễ gây hiểu nhầm Ban Trọng tài bao che cho tiêu cực của trọng tài.

Nguyên Trưởng Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm cho biết Hội nghị Ban chấp hành VFF kết luận nghi án trọng tài nhận tiền hối lộ không đủ chứng lý, đồng nghĩa với việc chủ tịch VFF phải có thông báo liên quan việc trước đây ông chủ tịch đình chỉ vội vàng. Thế nhưng ông chủ tịch VFF vẫn lờ đi luôn và bỏ mặc cho cấp dưới phải đứng trước búa rìu dư luận cùng những nghi kỵ không hay. Vì vậy mà hai ông trưởng, phó Ban Trọng tài đã gửi đơn cho Ban giải quyết khiếu nại VFF không phải vì cay cú hơn thua nhau hoặc muốn quay trở lại ghế cũ. Đơn giản Ban Trọng tài cần một văn bản chính thức vãn hồi danh dự cho các cá nhân bị cho rằng có liên quan đến tiêu cực bằng những quyết định đình chỉ nhiệm vụ…

May mà chưa đến tai AFF Ông Dương Vũ Lâm hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) phụ trách Ban Trọng tài. Ở giải U-19 Đông Nam Á tại Indonesia vừa qua, ông Lâm là trưởng ban điều hành. Ông Lâm tiết lộ, AFF không biết việc ông bị đình chỉ nhiệm vụ trưởng Ban Trọng tài VFF vô căn cứ này. Theo ông Lâm, nếu AFF biết vụ việc này, họ sẽ yêu cầu VFF giải trình và khiến VFF gặp nhiều phiền phức. Tuy nhiên, ông Lâm sẽ không báo cáo việc này lên AFF bởi ông tin mọi việc sẽ được nội bộ VFF xử lý thấu đáo, có tình có lý, đồng thời cũng không muốn bóng đá Việt Nam chịu ảnh hưởng. TT Bị phê bình vì phát ngôn thiếu cẩn trọng Hội nghị VFF đã phê bình Trưởng Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm ở cuộc họp VPF giữa mùa giải 2013 khi phát biểu: “Các ông bầu đừng cho tiền trọng tài nữa”. Phát ngôn của ông Lâm bị cho là không chuẩn xác, tạo sự ngờ vực không hay trong làng bóng. Thực tế việc ông Lâm cảnh báo là không mới và cũng là câu nhắc lại lời của bầu Kiên trong cuộc họp giữa mùa giải năm ngoái sau khi chỉ mặt cảnh cáo bảy ông bầu mà ai cũng im re. Tại cuộc họp tổng kết giải ngày 28-9, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng thẳng thừng: “Các CLB đừng cho tiền trọng tài nữa thì lấy gì có tiêu cực. Các anh chê trọng tài nhận thức kém nhưng thử hỏi đưa 100 triệu đồng cho ông tiến sĩ làm trọng tài trong 90 phút thì ai chẳng nhận…”. Ông Dương Vũ Lâm hiện đã xin rút khỏi Ban Trọng tài. GH

