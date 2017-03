Trương Thanh Hằng tiêu biểu nhất

Giải thưởng do nhà tài trợ Vfesh trao tặng 100 triệu đồng trong đó 50 triệu đồng thưởng cho toàn đội, số còn lại dành thưởng riêng cho các VĐV nữ thi đấu xuất sắc nhất SEA Games 26. Cuộc bầu chọn do ban huấn luyện và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam bỏ phiếu chọn lựa người xứng đáng. Ngoài danh hiệu cao nhất thuộc về Thanh Hằng (25 triệu đồng), nhà vô địch nhảy cao Dương Thị Việt Anh (15 triệu đồng) nhận ngôi á quân và Trần Huệ Hoa (10 triệu đồng) - HCV nhảy ba bước xếp vị trí thứ ba. Trước đó, Việt Anh nhận 110 triệu đồng do tỉnh Bạc Liêu cùng các mạnh thường quân trao vì thành tích của cô gái 21 tuổi làm rạng danh quê hương.

Ba nữ VĐV xuất sắc nhất điền kinh Việt Nam 2011: Trương Thanh Hằng (giữa), Việt Anh (phải) và Huệ Hoa (trái). Ảnh: ANH VIỆT

Tại SEA Games 26, điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 22 huy chương (chín HCV) xếp sau Thái Lan và Indonesia. Tuy mục tiêu huy chương vượt số lượng nhưng niềm vui của điền kinh Việt Nam không trọn vẹn khi Vũ Thị Hương vuột mất chức vô địch 100 và 200 m nữ mà cô đã thống trị nhiều năm qua.

Trong năm 2012, điền kinh Việt Nam sẽ tham dự các giải Grand Prix châu Á (tháng 5-2012 tại Thái Lan); giải Các ngôi sao châu Á (tháng 6-2012)… phấn đấu hoàn tất mục tiêu đoạt suất dự tranh Olympic 2012. Ngoài Thanh Hằng và Vũ Thị Hương tiếp tục là hai mũi nhọn trên đường chạy nữ, Việt Anh sẽ cố gắng nâng cao thành tích từ 1,90 m lên 1,92 m, giành chuẩn B Olympic.

M.QUANG