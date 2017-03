TTVN chốt danh sách 855 thành viên dự SEA Games 26

Đoàn TTVN đã chốt danh sách 855 thành viên dự SEA Games 26 (593 VĐV, sáu phó trưởng đoàn, 12 bác sĩ, còn lại là HLV, cán bộ đoàn).

Đấy cũng là con số kỷ lục trong các kỳ SEA Games trên đất khách của đoàn TTVN. Lần này tham dự 36 môn, TTVN tính toán sẽ cạnh tranh ngôi thứ ba với Malaysia sau khi ngôi nhất và nhì dự báo sẽ thuộc chủ nhà Indonesia và Thái Lan.

Hiện các đội tuyển vẫn phải ăn uống bồi bổ theo chế độ cũ 200.000 đồng/người/ngày trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 26.

Cho đến thời điểm này mới chỉ có 29 đội tuyển hoàn tất hồ sơ đăng ký với BTC SEA Games trong khi còn 10 môn nữa chưa nộp hồ sơ về văn phòng ủy ban. Trong đó có môn quần vợt chưa có danh sách VĐV nhưng đã có bảy nội dung thi đấu, riêng hai môn điền kinh và bắn súng sẽ cân đối lại số lượng VĐV.

Theo thông báo của ban chỉ đạo, Công ty May An Phước tài trợ 80% chi phí may trang phục vest của đoàn TTVN và Công ty Thể thao Động Lực sẽ tài trợ trang phục thể thao cho đoàn.

Dự kiến lễ xuất quân đoàn TTVN sẽ tổ chức ngày 30-10 tại Hà Nội.

MINH QUANG