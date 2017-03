Từ “cái chết trắng” của tiền vệ Molina: Báo động về công tác quản lý

Bóng đá Việt Nam từng có nhiều CLB khi biết quân của mình bị công an bắt vì vào vũ trường dùng thuốc lắc (cũng là một dạng ma túy) thì bỏ tiền ra chạy để được công an tha về rồi ém nhẹm thông tin. Mùa bóng 2008, một CLB ở Hà Nội vào Thành Long đóng quân, nhiều cầu thủ nội trốn đi thuê phòng tổ chức “lắc” tập thể bị Công an quận 7 bắt. Ngay cả vòng chung kết một giải trẻ toàn quốc năm 2007 tại Khánh Hòa, một nhóm cầu thủ của một đội bóng miền Trung cũng trốn đi chơi… lắc về bị lãnh đạo phát hiện và kỷ luật nặng…

Cầu thủ Việt Nam còn thế huống gì cầu thủ ngoại. Trong cách quản lý của các CLB thì cầu thủ Tây vẫn được một cái cơ chế bất thành văn thoáng hơn cầu thủ nội. Địa điểm tập trung ăn chơi của các cầu thủ ngoại trong Nam vẫn là các quán bar lớn, nổi tiếng ở quận 1 và khu vực phố Tây đường Phạm Ngũ Lão…

Nhiều năm qua, những cái chết bí ẩn của cầu thủ nội vẫn bị ém nhẹm thông tin. Chẳng hạn có cầu thủ khi chết rồi thì đồng đội chỉ rỉ tai nhau: “Nó chơi thuốc nặng quá!” hay “Giai đoạn cuối của AIDS”. Cũng vì thế mà vài năm trước có cầu thủ được gọi lên tuyển nhưng chủ động xin về vì giai đoạn “bệnh” quá nặng đến độ chơi cho CLB cũng không xong.

Molina khi đang chơi cho Becamex Bình Dương (ảnh lớn) và khi chết vì ma túy (ảnh nhỏ). Ảnh: XUÂN HUY

Từ khi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ra đời đến nay đã ghi nhận hai trường hợp cầu thủ nước ngoài chết, gồm Clement chơi cho Quân khu 4 và Vedaste chơi cho Đồng Nai. Cả hai đều có cùng một sơ đoán ban đầu là đột quỵ do liên quan đến tim mạch.

Từ cái chết của Molina và nhiều cái chết không công bố nguyên nhân của một số cầu thủ Việt Nam đã gióng một hồi chuông về công tác quản lý ở cấp CLB.

Trước đây, Đà Nẵng cũng nổi tiếng là CLB có nhiều ngoại binh hư hỏng như Lulenti, Musisi, Iddi và cầu thủ Molina vừa qua đời cũng hư hỏng từ khi còn khoác áo SHB Đà Nẵng. Lý do là các cầu thủ được ưu đãi riêng khi không cùng ở với đội mà ở khách sạn nổi tiếng về ăn chơi. Sau đó thì có cầu thủ phải chuyển về nước gấp vì AIDS giai đoạn cuối.

Cái chết của Molina không chỉ đánh động về công tác quản lý cầu thủ ngoại mà thực tế hiện nay nhiều cầu thủ nội, thậm chí là cầu thủ trẻ cũng đang chơi thứ chất chết người này.

Bình Dương xin bổ sung ngoại binh Trao đổi với chúng tôi, Trưởng đoàn Bóng đá Bình Dương Trần Văn Đường cho biết: “Vài ngày nữa chúng tôi sẽ có công văn xin ban tổ chức giải được bổ sung ngoại binh về trường hợp bất khả kháng khi Molina đột ngột qua đời. Vì mùa này Bình Dương tham dự nhiều giải, trong đó có cả AFC Cup nên quân số ngoại binh rất cần thiết để đảm bảo kết quả tốt”. TP

