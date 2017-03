Từ Calcio đến La Liga: Các “đại gia” cùng chìm

Nỗi đau San Siro

Thầy trò Ancelotti khai sân San Siro mùa bóng mới tràn trề khí thế trước 60.000 khán giả nhà, trong đó có ông chủ Thủ tướng Berlusconi. Nhưng AC Milan đã gây thất vọng tràn trề với cái thua 1-2 trước Bologna vừa trở lại Serie A. Chủ nhà bị dẫn ở phút 18 và mãi đến phút 41 mới bắt kịp rồi bị thủng lưới tiếp phút 79 bởi những tên tuổi ít ai biết là Di Vaio và Valiani. Điểm sáng duy nhất của Milan lại chính là chàng bụng phệ Ronaldinho ra mắt khá ấn tượng với nhiều đường chuyền dọn cỗ đẹp nhưng chỉ có Ambrosini gỡ hòa, còn lại đều bị Inzaghi và Shevchenko bỏ lỡ.

HLV Ancelotti biện bạch: “Tôi có cái nhìn lạc quan về trận đấu này khi Ronaldinho chơi rất tốt. Nhưng đây vẫn là một trận đấu kỳ lạ và điều ngạc nhiên nhất đã xảy ra. Chúng tôi đã chơi tấn công trong 90 phút trong khi Bologna chỉ có hai cơ hội đã tận dụng nhạy bén hơn...”. Tuy nhiên, Ancelotti vẫn phải thừa nhận toàn đội còn kém thể lực nên chưa thể chơi gắn kết được với nhau.

Ba “ông lớn” khác cũng bị cầm chân trong ngày khai mạc Calcio gồm Sampdoria - Inter Milan 1-1, Fiorentina - Juventus 1-1, AS Roma - Napoli 1-1.

Sóng gió ở La Liga

Barcelona ra quân thất thủ 0-1 trên sân Numancia vừa lên hạng ngay phút 12 do hàng thủ chủ quan bỏ quên tiền vệ vô danh Mario lọt xuống thoải mái ghi bàn duy nhất. Có gần 80 phút làm lại, Barca dâng cao đội hình lên quyết gỡ nhưng vô hiệu vì kém may mắn (Eto’o và Messi hai lần sút dội xà) trong khi Numancia biết cách phòng ngự chống trả kiên cường. Thua đau, tân HLV Guardiola trách móc nặng lời các học trò chơi kém cỏi và không giữ đúng cự ly đội hình mà quên rằng chính ông mới là người non nớt ở lần đầu cầm quân.

Barcelona vẫn còn có chút an ủi khi đối thủ lớn của mình ở La Liga là nhà đương kim vô địch Real Madrid cũng chịu thua sân khách 1-2 trước đội trung bình Deportvo. Nhưng dù sao Real còn có thể biện minh do cái “huông” từ 17 năm nay trên sân này họ chưa bao giờ tìm được chiến thắng. Chính cái nỗi ám ảnh ấy làm cho những đôi chân triệu đô Real như đeo chì. Họ chơi thụ động và không thể kiềm chế nổi chân sút trẻ Mista tha hồ tung hoành với một lần dứt điểm dội xà, lần sau đón quả đá phạt đánh đầu thành công phút 27.

Mãi đến phút 47, Nistelrooy mới gỡ hòa nhưng cũng vô ích bởi chỉ bốn phút sau, Lopo lại giở bài cũ đón quả phạt góc đánh đầu ấn định chiến thắng đầu tay trên sân Riazor- nơi là mồ chôn Real, đúng là danh bất hư truyền.