Từ chuyên gia thể lực đến HLV trưởng

Ông Dylan Kerr có màn ra mắt tương đối được ở lượt trận thứ nhất khi hòa không bàn thắng với đội khách Thanh Hóa trên sân Lạch Tray cuối tuần trước… Chiều nay mới là bài kiểm tra thực lực khả năng cầm quân của vị chuyên gia thể lực. Vốn là cựu cầu thủ của CLB Leeds Utd, từng bạn học cùng khóa huấn luyện với HLV Mourinho nhưng ông Kerr chuyên về mảng thể lực.

Ông Kerr rất rành rẽ dinh dưỡng và những bài tập thể lực cho cầu thủ nhưng những đợt tập huấn của tuyển Việt Nam tại Nha Trang chuẩn bị cho AFF Cup 2012 bị gãy do ông không hiểu cơ địa của người Đông Nam Á, nó khác hẳn với người Âu và những giáo án ông đúc kết được trong những khóa học sau tại Anh…

Lần đến Long An làm khách này, HLV Dylan Kerr có trong tay một lực lượng rất mạnh với nhiều tuyển thủ quốc gia. Nếu so sánh cầu thủ số má thì trong tay vị HLV người Anh tốt hơn rất nhiều so với HLV Ngô Quang Sang của ĐT Long An, một đội đá bằng tinh thần là chính.

Chuyến làm khách đầu tiên của HLV Dylan Kerr sẽ có ý nghĩa rất nhiều. Một chiến thắng có thể làm cho uy tín của ông lên rất cao. Ngược lại nếu thất bại thì ông có thể sẽ nghe thấy được tiếng “máy xoay” HLV của Hải Phòng văng vẳng đâu đó.

Quân rất mạnh nhưng chiều nay đội bóng Hải Phòng đang trông chờ vào tài dụng binh của cựu chuyên gia thể lực đội tuyển Việt Nam.

DUY ÂN