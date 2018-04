Từ cuarơ đến trọng tài liên tiếp gặp sự cố

Tay đua Huỳnh Minh Nghĩa đau đớn sau sự cố tai nạn.



Chặng đấu dài 115 km, các tay đua xuất phát từ TP Cà Mau tiến về TP biển Rạch Giá (Kiên Giang). Lộ trình đẹp, đường đua thông thoáng nhưng có lẽ do thấm mệt sau 28 chặng thi đấu liên tiếp, ba tay đua Xa Văn Thắng (Hà Nội), Huỳnh Minh Nghĩa (Minh Giang TP.HCM), Huỳnh Hoàng Phúc (Cần Thơ) lần lượt “mất lái” té ngã. Tất cả đau đớn rời đường đua trên xe cứu thương.

Rất may các tay đua gặp sự cố té ngã không chấn thương nặng ngoài các vết trầy xước khắp cơ thể. Trong đó Minh Nghĩa bị thiệt hại nặng nhất do chiếc xe gãy đứt lìa cốt yên. Ước tính tay đua TP.HCM mất vài chục triệu đồng để sắm chiếc sườn xe mới.

Cốt yên xe của Minh Nghĩa đứt rời.



Hoàng Phúc đau gối được đưa lên xe cứu thương.

Xa Văn Thắng ngã đau rời đường đua.



Trọng tài Lê Đức Khương không may bị ngã khỏi mô tô.



Vận xui vẫn chưa buông tha các thành viên đoàn đua khi một sự cố khác tiếp tục xảy ra sau mức đến. Trọng tài người Hà Nội Lê Đức Khương ngã văng khỏi mô tô thắng gấp do tránh khán giả tràn ra đường. Ngay sau sự cố, tay đua Hoàng Phúc và trọng tài Đức Khương được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Trong một ngày liên tiếp xảy ra sự cố xui rủi, các tay đua vì thế cũng chùn chân và tốc độ đoàn đua giảm hẳn, chỉ đạt 35,773 km/giờ.

Tay đua 18 tuổi Trần Tuấn Kiệt giành chiến thắng đầu tiên tại Cúp Truyền hình TP.HCM.



Năm tay đua về đầu chặng 28 trên bục nhận thưởng.



BTC trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.



Tại mức đến, tay đua 18 tuổi Trần Tuấn Kiệt (Calytos Đồng Tháp) mạnh dạn bứt phá tách khỏi nhóm 13 tay đua đầu đoàn, giành chiến thắng sau 3 giờ 12’52” tranh tài. Ba giây sau cú cán đích của Tuấn Kiệt, lần lượt Nguyễn Cường Khang (Minh Giang TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Sang (Ynghua Đồng Nai) cũng cán mức đến hoàn thành chặng đấu thứ 28.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) kéo dài chuỗi thống trị giải thưởng áo vàng lên 13 chặng trong khi chiếc áo xanh sau chặng này tiếp tục do Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM nắm giữ). Áo trắng (dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất) thuộc về Ngô Văn Phương (BVTV An Giang).

Diễn biến chặng 28 Cúp Truyền hình TP.HCM. Clip: MQ

Ba thứ hạng đầu giải thưởng đồng đội tiếp tục thuộc về ba cái tên quen thuộc Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Dược Domesco Đồng Tháp.

Sáng 29-4, các tay đua tranh tài chặng áp chót từ Rạch Giá về Vĩnh Long đường dài 140 km.