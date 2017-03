Từ Cúp NutiFood hy vọng gì ở vòng chung kết U-19 châu Á?

Cần phải nhìn nhận rằng từ giải tứ hùng - Cúp NutiFood tại TP.HCM hồi đầu năm đến giải U-22 Đông Nam Á và đến giải U-19 Đông Nam Á vừa qua, U-19 Việt Nam có những tiến bộ và trưởng thành rõ nét. Sắp tới đây mục tiêu lớn nhất của U-19 Việt Nam theo như HLV Guillaume Graechen thì phải vượt qua vòng bảng…

U-19 Việt Nam nằm cùng bảng C với những nền bóng đá… kèo trên như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong vòng năm ngày (từ 9 đến 13-10) U-19 Việt Nam sẽ thi đấu ba trận vòng bảng theo thứ tự gặp U-19 Hàn Quốc, U-19 Nhật và U-19 Trung Quốc. Nhìn vào thể lực và mật độ thi đấu thì lịch thi đấu vòng bảng theo kiểu năm ngày ba trận và đá cách nhật này thì U-19 Việt Nam thiệt thòi nhất do yếu tố sức khỏe, sức bền khó có thể so sánh với Hàn Quốc và Nhật…





Sự tiến bộ của các cầu thủ U-19 Việt Nam qua những lần đối đầu với U-19 Nhật. Ảnh: ANH PHƯƠNG; Đồ họa: BB

Thực tế cho thấy trong trận chung kết thua U-19 Nhật vừa qua, các cầu thủ U-19 Việt Nam có phần đuối sức, đặc biệt khi hai ngày trước phải vắt sức trong trận gặp U-19 Myanmar ở bán kết. Cũng có một thực tế phải nhìn nhận ra là thành phần U-19 Nhật thắng U-19 Việt Nam trong trận chung kết Cúp NutiFood hầu hết là thành phần dự bị. Đội hình này chỉ có ba cầu thủ trong đội hình mạnh từng thắng U-19 Việt Nam 7-0 hồi Cúp tứ hùng quốc tế NutiFood vào tháng 1-2014. Chính vì lẽ đó nếu ở vòng chung kết châu Á, U-19 Việt Nam gặp U-19 Nhật với thành phần ưu tú nhất thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Vậy khả năng thực tế là thầy trò HLV Guillaume Graechen phải tính đến cửa thắng U-19 Hàn Quốc và U-19 Trung Quốc để qua vòng bảng.

Ở vòng đấu loại, chính đội U-19 Hàn Quốc cũng đã thua U-19 Indonesia 1-2 còn bóng đá trẻ Trung Quốc thì ít được đánh giá cao.

Vì vậy nên hy vọng thầy trò HLV Guillaume Graechen khắc phục được những nhược điểm của mình để có thể đạt được thành tích tốt nhất ở vòng chung kết châu Á gồm toàn những đối thủ dữ trong một sân chơi thật với tính quyết liệt cao.

TẤN PHƯỚC