Từ Cúp TP.HCM đến T&T Cup

Cúp TP.HCM có ba khách mời Sinh viên Hàn Quốc, Turkmenistan và Myanmar không phải là quá mạnh nếu so với T&T Cup vào cuối tháng 10 này.

Với T&T Cup bao gồm CHDCND Triều Tiên vừa mới có trận hòa Hàn Quốc 1-1 tại vòng loại World Cup 2010. Trước đây nửa tháng, đại diện này cũng có trận thắng ấn tượng UAE 2-1 khiến HLV Bruno Metsu của UAE bị thôi việc.

Khách mời thứ hai là Uzbekistan, đây chính là một đội bóng láng giềng với Turkmenistan nhưng có đẳng cấp cao hơn bởi có rất nhiều cầu thủ đang đá thuê tại Nga. Uzbekistan cũng là từng vô địch ASIAD 1994 khi lần đầu tiên họ trở thành một thành viên của đại gia đình thể thao châu Á sau khi tách khỏi Liên Xô.

Khách mời thứ ba rất gần gũi nhưng nhiều duyên nợ nhất là tuyển Thái Lan. Đây cũng là một cuộc chạm trán thú vị khi Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Peter Reid đang có nhiều đổi mới và tham vọng vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á.

So sánh với Thái Lan cũng nên so sánh thêm về hai ông thầy ngoại và cả hai mức lương để gọi là “tiền nào của nấy”. Bản hợp đồng của Calisto với VFF có điều khoản tuyển Việt Nam phải vào bán kết AFF Cup, nếu không thì... chia tay. Với Peter Reid thì LĐBĐ Thái Lan chấp nhận mức lương tháng hơn lương năm của Calisto (166 ngàn USD/tháng so với 12 ngàn USD/tháng) và mục tiêu là đưa Thái Lan vào bán kết Asian Cup 2011 và vòng chung kết World Cup 2014 chứ không phải là danh hiệu ở AFF Cup.

Cúp TP.HCM xem như thất bại nặng nề nhưng có lẽ người hâm mộ vẫn kiên nhẫn chờ đến T&T Cup. Cái cúp mà những nhà chuyên môn không cho phép một đội tuyển mất lửa, nhất là bên cạnh đó có thêm thước đo Thái Lan.