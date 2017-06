Tứ kết Champions League: Roma quyết rửa hận MU

HLV Spalletti của AS Roma vừa tiết lộ khi bốc thăm vòng tứ kết toàn đội đã cầu nguyện xin cho gặp lại MU để rửa hận trận thảm bại 1-7 trên sân Old Trafford mùa trước. Kết quả là trời đã chiều lòng người khi cả hai sẽ gặp nhau vào rạng sáng mai trong trận lượt đi tứ kết trên sân Olimpico.

HLV Spalletti nhấn mạnh: “Cuối cùng chúng tôi cũng có dịp đòi nợ. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng tôi xóa bỏ ký ức buồn năm rồi. Chúng tôi xem việc tái đấu với MU là niềm tự hào. Ở đây có vấn đề đạo lý khi trong đời mình bạn luôn có sự may mắn để sửa sai những gì đã xảy ra trong quá khứ. Bây giờ chúng tôi có thể giải thoát khỏi nỗi đau đó để tìm thấy sự an bình trong tâm hồn...”.

Nhưng làm thế nào để rửa hận được mới là vấn đề. Về điều này, ông Spalletti cho rằng kết quả MU thắng 7-1 có vẻ gì đó hơi “bất thường” khi đối phương sút 10 lần thì vào đến bảy trái, tức là tận dụng cơ hội rất cao và điều đó trong bóng đá là... quá may mắn. Đấy cũng là một “kinh nghiệm cay đắng” cho cầu thủ của ông tránh rơi vào sai lầm lần này. Ông nói: “Với chúng tôi thì “đạn đã lên nòng” rồi! Tôi luôn luôn dựa vào lối chơi tập thể, chúng tôi không có 11 cầu thủ xuất sắc nhất mà chúng tôi là đội bóng có 11 con người gắn kết nhất...”.

Nhưng thật không may cho ông Spalletti, tin giờ chót cho biết cầu thủ xuất sắc nhất của ông là tiền đạo đội trưởng Totti - Chiếc giày vàng châu Âu với 26 bàn mùa rồi và hiện là vua phá lưới của đội với 14 bàn có đến 99% khả năng vắng mặt do bị chấn thương đùi trong trận hòa Cagliari 1-1 hồi cuối tuần. Ngoài ra còn tiền vệ Perrotta bị treo giò khiến sức tấn công của AS Roma sẽ giảm sút đáng kể.

Trong lúc đó về phía MU, HLV Ferguson tỏ ra chỉ quan tâm đến vấn đề bảo vệ an ninh cho cổ động viên theo đội đến Rome sau những sự cố đẫm máu xảy ra mùa trước. Ông kêu gọi cổ động viên hãy tuân thủ những chỉ dẫn của ban lãnh đạo, tránh đi tàu điện ngầm, tụ tập ở chỗ đông người cũng như nhậu nhẹt say xỉn... Còn về mặt chuyên môn, ông Ferguson cảnh báo hãy coi chừng Rooney sau thời gian tịt ngòi vừa trở lại đầy ấn tượng ở Premiership.

Không biết “mèo nào cắn mỉu nào” nhưng rõ ràng với phong độ đang lên của MU, có thể thầy trò ông Spalletti sẽ không thua đậm như năm ngoái mà phải chờ đến kết quả lượt về ở Old Trafford.

Cùng rạng sáng mai còn có trận tứ kết thứ hai giữa Schalke 04 (Đức) - Barcelona (Tây Ban Nha).