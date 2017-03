Tứ kết Cúp FA: Chelsea thua nhục!

MU đồng cảnh ngộ với quy luật nghiệt ngã của bóng đá Giấc mơ ăn ba của Sir Ferguson đã tan tành khi MU sẩy chân ngay tại “nhà hát của những giấc mơ”. Old Trafford tưng bừng chuẩn bị cho bài hát “Chúng ta là nhà vô địch” thì bất ngờ bị gáo nước lạnh dội xuống từ các chân sút Portsmouth “máu” hơn và may mắn hơn. MU lấn lướt với thế trận vượt trội và biết bao tình huống ngon ăn nhưng không thể sút tung lưới David James của Portsmouth. Tevez - Rooney ở hàng trên, bộ tứ Hargreaves, Scholes, Nani và Ronaldo ở giữa sân làm nhiệm vụ tiếp đạn và nã pháo từ xa, thế nhưng MU vẫn không thể khoan thủng bức tường bê-tông. Portsmouth chơi phòng thủ số đông với tư tưởng không thua. Quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã giết chết MU ngay tại Old Trafford khi Milan Baros bị thủ môn Kuszczak (thay Van der Sar ở hiệp hai) phạm lỗi trong vòng cấm ngăn cản một bàn thua. Thẻ đỏ dành cho Kuszczak và một quả 11 m cho đội khách. Và Muntari đã biến ngày đen đủi của chủ nhà thành khoảnh khắc thăng hoa cho Portsmouth khi không khó khăn để đánh bại thủ môn bất đắc dĩ Rio Ferdinand (miễn cưỡng khoác áo thủ môn thay Kuszczak bị đuổi). Cái thua tức tưởi đã chấm dứt hành trình đến trận chung kết của MU.