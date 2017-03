Tứ kết cúp Quốc gia: Buông cúp

Với đội hình trẻ lại được thi đấu trên sân nhà nên các cầu thủ có phần tự tin, lại không chịu áp lực nên chơi thanh thoát hẳn ra. Đội khách có bàn thắng trước do công của Văn Hiếu, sau đó ĐT Long An có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Thanh Hải. Càng về cuối trận, Hà Nội T&T như muốn buông cúp vì chơi rất hời hợt để cho Gilson Campos ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 cho chủ nhà ĐT Long An.

Ở trận bán kết còn lại, SHB Đà Nẵng đã thắng QNK Quảng Nam 3-0.

Như vậy vòng bán kết Cúp Quốc gia đã xác định bốn đội gồm SHB Đà Nẵng, Đồng Nai, V. Ninh Bình và ĐT Long An.

DA