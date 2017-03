Tứ kết lượt đi, Liverpool-Chelsea 1-3: Đột tử trên thánh đia nhà

Barcelona - Bayern Munich: 4-0 Messi ghi hai bàn (tổng cộng đã 32 bàn mùa này trong tất cả các giải), còn lại do Eto’o và Henry mỗi người một bàn. “Hùm xám” vang bóng một thời đã chơi một trận rất tệ. HLV Guardiola của Barcelona cho đây là thành quả của lối chơi tốc độ, làm chủ khu trung tuyến, “không cho đối phương kịp thở”. Trong khi đó, HLV Klinsman than thở thất bại thật “khó giải thích” ngoài lý do vắng mặt ba trụ cột Lucio, Lahm và Van Buyten.